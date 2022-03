Opnieuw gevaar door ooievaarsnesten boven het spoor bij Meppel

ProRail toont zich opnieuw bezorgd over het aantal ooievaars dat zich vlak boven het spoor naast de elektriciteitsleiding nestelt. Alleen al bij Meppel werden onlangs 29 nieuwe nesten geteld, maar de spoorbeheerder denkt dat het er meer zijn.

"Voor het spoor moet je bedenken dat de nesten hele zware dingen zijn, ze kunnen gauw enkele honderden kilo's wegen. Dus als er eentje naar beneden komt, dan is dat behoorlijk zwaar geval", zegt ecoloog Folkert Volbeda van ProRail bij RTV Noord.

"Er kunnen uit de nesten takken vallen, wat kan leiden tot storingen in de wissels", vervolgt hij. "Ook zit het nest dicht bij de bovenleiding, waardoor er gevaar bestaat voor elektrocutie van de ooievaars."

Ooievaarsnesten leidden al eerder tot kopzorgen voor de spoorbeheerder. Twee jaar geleden haalde ProRail nog een nest weg, vlak bij station Meppel. Takken die uit het nest vielen, zorgden toen voor overlast op het spoor. Toch moest de provincie Drenthe speciaal toestemming verlenen voor het verwijderen van het nest. Die toestemming was nodig omdat ooievaars in Nederland beschermd zijn en het verwijderen van hun nesten verboden is.

Vrije aanvliegroute

Vanuit de ooievaar gezien, is huisvesting boven het spoor verklaarbaar. "Het voordeel van de portalen is dat ze hoog zijn. Ze hebben uitzicht op de omliggende landerijen en ze hebben een vrije aanvliegroute", aldus ecoloog Volbeda. "Dus vanuit de ooievaars gezien zitten ze hoog en droog."

Ooievaars wonen daarbij ook nog eens graag in de buurt van mensen. Ze nestelen zich op bouwwerken en keren het liefst ieder jaar naar dezelfde plek terug. Ondanks dat hun nest werd verwijderd, keerde zelfs het Meppelse stelletje een paar dagen later terug naar hun oude plek boven het spoor. Bovendien zijn ooievaars copycats, als de een ziet dat een ooievaar succesvol een nest bouwt, doet de ander 'm al snel na.

Broedpalen als alternatief

Een volledig nest verplaatsen is bijna onmogelijk omdat ooievaars zo honkvast zijn, aldus ProRail. Soms lukt het om de vogels in de buurt een alternatieve plek aan te bieden en ze te laten verhuizen. Om de vogels weg te houden bij de spoorleidingen, zette ProRail al op een aantal plaatsen broedpalen neer. Maar ook het succes daarvan is beperkt.

Uiteindelijk, geeft de spoorbeheerder toe, rest niet veel anders dan de ooievaarsnesten in de gaten houden.