Komende maanden geen luchtalarm in Raalte vanwege broedende ooievaars

De gemeente Raalte doet de komende maanden niet mee aan de test van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Ooievaars hebben op de mast een nest gemaakt en de gemeente gunt de vogels de nodige rust om de eieren uit te broeden.

Het ooievaarspaartje zit sinds enkele weken op de mast en lijkt voorlopig niet van plan om te vertrekken. Om het broedproces rustig te laten verlopen, voert de gemeente voorlopig stille tests uit. Bij een calamiteit gaat het luchtalarm gewoon af.

Hoe lang de ooievaars in het nest blijven, is volgens de Vogelbescherming moeilijk in te schatten. "Ooievaars hebben één legsel per jaar in april, die 33 tot 34 dagen wordt bebroed. Daarna zitten de jongen nog 55 tot 60 dagen op het nest", zegt een woordvoerder tegen RTV Oost. "Als de jongen eenmaal zijn uitgevlogen, worden ze nog 7 tot 20 dagen gevoerd door de ouders."

Of er al jonge vogels in het nest zitten, is niet bekend.

Onhandige plekken

Het nest op de mast van het luchtalarm in Raalte is niet de eerste onhandige plek waar een ooievaar zich nestelt. Van de soort is bekend dat ze dat graag doen op een hoge plek. In maart vorig jaar nestelde een paartje zich nog op de bovenleiding van een stuk spoor in Meppel.

Het treinverkeer werd meermaals flink ontregeld door takken uit het nest die tussen de wissels van het spoor terechtkwamen. Beheerder ProRail besloot toen het nest weg te halen na overleg met de provincie Drenthe.