NOS Door de explosie in een drugslab in Rotterdam, moest een groot deel van het pand worden gesloopt

NOS Nieuws • vandaag, 15:13 Politie bezorgd over levensgevaarlijke situaties door drugslabs in woonwijken

De politie ziet het aantal levensgevaarlijke situaties rond drugslabs toenemen en maakt zich grote zorgen over de veiligheid van burgers. Alleen al dit jaar zijn er dertien incidenten geregistreerd, met soms doden tot gevolg. In heel 2023 waren er zes incidenten.

Dat de drugslabs niet langer meer alleen in afgelegen schuren zitten, leidt tot "groot gevaar" voor mensen die in de buurt van zo'n lab wonen, zegt de politie. In het afgelopen halfjaar telde de politie al tien doden (waarvan drie in België bij een explosie in Poederlee) en vijf gewonden door ontploffingen en branden bij de pillenfabrieken.

De explosie die begin dit jaar plaatsvond aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid werd waarschijnlijk veroorzaakt door een drugslab. Daarbij kwamen drie mensen om het leven.

Weinig kennis

Naar eigen zeggen heeft de politie vorig jaar veel locaties opgerold, waardoor de drugslabs zich nu verplaatsen naar het oosten en noorden van het land en de Randstad. "Waar vroeger vaak locaties als garageboxen op industrieterreinen in Brabant werden gebruikt, zien we nu dat het zich over het hele land verspreidt", zegt politiechef Willem Woelders.

Waarom het aantal incidenten toeneemt, is niet zo makkelijk vast te stellen. Woelders heeft de indruk dat het komt doordat "er aan kwaliteit en kennisniveau is ingeboet", waardoor je simpel gezegd "meer risico loopt". Zo hebben drugscriminelen minder kennis over de werking van de chemicaliën, met verregaande ontploffingen tot gevolg.

Vanwege de drugslabs in woonwijken waarschuwt de politie omwonenden. "Als je een chemische lucht ruikt, vreemde bewegingen constateert of bijvoorbeeld ramen ziet die zijn afgeplakt en er vaak busjes af en aan rijden; geef het aan ons door", roept Woelders op.