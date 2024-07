MediaTV Door de klap belandde een kozijn op straat

NOS Nieuws • vandaag, 09:48 Drugslab ontdekt na explosie in Rotterdam

In Rotterdam-Zuid is vannacht een drugslab gevonden na een explosie. Rond 03.30 uur was een harde knal te horen, daarna brak brand uit in een woning aan de Terentiusstraat.

Omdat een kozijn in zijn geheel uit de gevel werd geblazen en op straat terechtkwam, vermoedt de politie dat er binnen iets is geëxplodeerd.

In de woning vond de politie verschillende drugs en producten die gebruikt worden voor het bewerken van drugs. Het is nog niet duidelijk of het drugslab de oorzaak was van de explosie. Dat wordt nog onderzocht.

De politie vond in de woning ook een vuurwapen. Er was niemand aanwezig en er is er nog niemand aangehouden.

Uit voorzorg werden twaalf woningen ontruimd. Na een uur mochten de bewoners terug naar hun huis.