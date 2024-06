Vijf aanhoudingen bij ontdekking drugslab Bergen op Zoom

Bij de ontdekking van een groot drugslab in de buurt van Bergen op Zoom zijn vijf mensen aangehouden. In het lab stonden grote ketels en zeker 25 vaten. De ontmanteling ervan duurde dagen.

De verdachten werden aangehouden tijdens de politie-inval in het pand aan de Heerlesebaan, afgelopen woensdag. Het gaat om vier mannen en een vrouw. De mannen komen volgens Omroep Brabant uit Alphen aan den Rijn, De Lier en Rotterdam en zijn tussen de 23 en 58 jaar oud. De vrouwelijke verdachte is 55 jaar en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Ontmantelen

Het drugslab werd gevonden op de grens tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. De politie vermoedt dat in het lab amfetamine werd geproduceerd. Het lab ontmantelen nam veel tijd in beslag. Gespecialiseerde agenten liepen rond en er waren auto's van SEON, een bedrijf dat helpt bij het ontmantelen van drugslabs. Op beelden is te zien dat drugsvaten in een vrachtwagen worden geladen.