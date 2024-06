Politie al dagen bezig met ontmantelen drugslab Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom is de politie al zeker twee dagen bezig met het ontmantelen van een drugslab. Er wordt onderzoek gedaan bij een huis met daarachter een groot perceel waar kassen en twee loodsen staan.

Al twee dagen lopen gespecialiseerde agenten rond en er zijn auto's van SEON, een bedrijf dat helpt bij het ontmantelen van drugslabs. Op beelden is te zien dat drugsvaten in een vrachtwagen worden geladen. Welke drugs er gemaakt werden, is niet duidelijk.