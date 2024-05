ANP Ravage bij flat aan de Schammenkamp na explosie

NOS Nieuws • vandaag, 16:37 Verdachte drugslab garagebox Rotterdam eerder veroordeeld in drugszaak

Jalal O, de 35-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van drugs in een garagebox in Rotterdam-Zuid, verscheen vandaag voor de rechtbank in Rotterdam voor de eerste inleidende zitting. Daar maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat O. eerder is veroordeeld in een Spaanse drugszaak. Tot nu toe stelde O. dat hij nooit iets met drugs te maken had gehad.

In de garagebox aan de Schammenkamp was begin dit jaar een grote explosie. De knal en de brand die daarop volgde verwoestte een wooncomplex. Drie mensen kwamen om het leven, onder wie een familielid van O. Daarna hielp O. om een lichaam uit het puin te halen. Enkele dagen later werd hij aangehouden.

Het OM stelt dat in de geëxplodeerde garagebox cocaïne werd versneden en beschuldigt O. ervan dat hij cocaïne heeft vervaardigd, bewerkt en verkocht. O. wordt niet verdacht van de explosie, omdat nog niet vaststaat waardoor die is veroorzaakt. Het OM laat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een rapport opstellen over de vermoedelijke oorzaak van de explosie.

Weegschaal, jerrycans en dampende emmers

Dat er aan de Schammenkamp cocaïne werd versneden, baseert het OM op de aangetroffen spullen na de explosie. De officier van justitie somde ze op: mengers, jerrycans, 200 liter aceton, zoutzuur en apparatuur voor afzuiging, meerdere zeven, een weegschaal en mixers. Tussen de benen van een van de dodelijke slachtoffers is een jerrycan met aceton gevonden. Daarnaast is er op de telefoon van een van de doden een foto gevonden met daarop witte dampende emmers en een weegschaal.

Volgens het OM liet O. meerdere Spaanssprekende Marokkaanse jongens voor hem werken en huurde hij voor hen twee woningen verderop in de straat. De politie trof in een van de woningen een slaapverblijf met zes slapende mannen na een klacht over een acetongeur.

'Niets mee te maken'

Die lucht zou ook zijn geroken door de man die door de explosie met zijn bankstel door de vloer was gezakt. Ook hij heeft verklaard Marokkaanse jongens te hebben gezien die Spaans spraken. Hij heeft aangifte gedaan van een poging tot doodslag.

O. ontkent dat hij betrokken was bij de productie van drugs. "Als ik hier iets mee te maken had, was ik niet uit het buitenland teruggekomen voor deze zaak." Op de avond van de explosie was de verdachte in België. "Ik heb er niets mee te maken en dat zal straks ook worden bewezen."

De verdachte verzocht de rechtbank om zijn voorlopige hechtenis op te schorten. Naar eigen zeggen omdat hij zijn klusbedrijf moet runnen en omdat hij bij familie wil zijn. Maar de rechtbank besloot dat O. vast blijft zitten. De volgende zitting is 16 juli.

De NOS ging een maand na de explosie langs in de wijk en zag dat de ramp inwoners nog dagelijks bezighoudt: