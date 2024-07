Doden in Taiwan door orkaan Gaemi, ook China zet zich schrap

In Taiwan zijn zeker twee doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt door orkaan Gaemi. De orkaan kwam vannacht (lokale tijd) aan land en veroorzaakte overstromingen en stroomuitval.

Voor de kust verging een vrachtschip in het noodweer. De negen mensen aan boord worden vermist.

In Taiwan wordt vandaag nog hevige regenval verwacht, waardoor scholen dicht blijven en de meeste vluchten geannuleerd zijn.

Op weg naar China

Via de Straat van Taiwan verplaatst de orkaan zich nu richting het zuidoosten van China, in de regio Fujian. Daar zetten ze zich ook schrap voor Gaemi: 150.000 mensen zijn geëvacueerd, tientallen vluchten van luchthavens in de regio zijn geschrapt.