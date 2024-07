AFP Bewapende agenten rond het Parc des Princes in Parijs, waar Mali en Israël hun eerste duel in het olympisch voetbaltoernooi spelen.

NOS Voetbal • gisteren, 23:52 Israël en Mali spelen gelijk in voetbalduel onder hoogspanning, gastland begint goed

Israël is het olympisch voetbaltoernooi begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Mali. Het duel in het Parc des Princes in Parijs was omgeven door veiligheidsmaatregelen, uit vrees voor incidenten vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas.

Kosten noch moeite hadden de Franse autoriteiten gespaard om de veiligheid van de Israëliërs te garanderen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin nam voor het duel hoogstpersoonlijk een kijkje bij het stadion, waar zo'n 1.000 bewapende politieagenten zich ophielden.

Bij de openingsceremonie op vrijdag wordt de politieaanwezigheid in de Franse hoofdstad geschat op zo'n 45.000 agenten uit heel Frankrijk, geholpen door ten minste 1.900 agenten uit de rest van de wereld. Bovendien zullen zo'n 10.000 militairen ingezet tijdens de Spelen.

Het eerste optreden van Israël, de eerste test voor die veiligheidsmaatregelen, verliep zonder grote incidenten. Wel klonk een boegeroep van de tribunes bij het spelen van het Israëlische volkslied en waren enkele Palestijnse vlaggen te bespeuren op de tribunes.

Sla de carrousel over Reuters De spelers van Israël zingen mee met het Israëlische volkslied.

AFP Palestijnse vlaggen op de tribune bij Mali-Israël in het olympisch voetbaltoernooi.

Twee keer eerder was Israël deelnemer aan het olympisch voetbaltoernooi. In 1968 in Mexico speelde het in de kwartfinales met 1-1 gelijk tegen de latere finalist Bulgarije, maar omdat er toen nog geen strafschoppen werden genomen moest er geloot worden. Israël verloor.

Ook in 1976 in Montréal waren de kwartfinales het eindstation. Dit keer was Brazilië met 4-1 te sterk. Bijna een halve eeuw later nam een nieuwe generatie Israëlische voetballers revanche door Brazilië in de kwartfinales van het WK onder 20 naar huis te sturen.

Daarmee versperde Israël de Brazilianen - olympisch kampioen in Rio de Janeiro en Tokio - ook de weg naar de Spelen in Parijs.

Patriot en goalgetter

Israël - dat uiteindelijk als derde zou eindigen - won de kwartfinale tegen Brazilië met 3-2 door een treffer van Dor Turgeman in de verlenging.

Na zijn treffer wees Turgeman op zijn pols met een witte armband met daarop de tekst 'Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen."

Daarmee verwees Turgeman naar drie Israëlische soldaten, die kort daarvoor omkwamen bij een aanslag aan de grens met Israël.

Sla de carrousel over Reuters De spelers van Israël, onder wie Dor Turgeman (rechts) vieren de 1-0 tegen Mali.

Reuters Cheickna Doumbia viert de 1-1 van Mali tegen Israël.

Diezelfde Turgeman stond tegen Mali in de spits, maar kon geen potten breken. Voor rust viel er namelijk weinig te beleven in Parijs, maar na rust nam Israël de leiding door een knullig eigen doelpunt van Hamidou Diallo.

Cheikna Doumbia tekende tien minuten later met het hoofd voor de 1-1 en dat bleek ook de eindstand.

Spartaan Mito maakt er twee

Eerder op de dag was Japan met liefst 5-0 te sterk voor Paraguay. Spartaan Shunsuke Mito tekende voor de Japanse 1-0 en 2-0. Paraguay speelde meer dan een uur met tien man na een rode kaart van Wilder Viera halverwege de eerste helft.

Reuters Shunsuke Mito van Sparta maakte de eerste twee Japanse treffers in de 5-0 overwinning op Paraguay.

Thuisland Frankrijk begon het toernooi met een geflatteerde 3-0 overwinning op de Verenigde Staten. De Amerikanen waren namelijk grote delen van de wedstrijd gelijkwaardig aan de Franse favorieten, maar kenden niet veel geluk.

Zo stuitte Paxten Aaronson (vorig seizoen Vitesse, na de zomer FC Utrecht) voor rust op de uitstekende Franse doelman Guillaume Restes en raakte Djordje Mihailovic (oud-AZ) de paal.

Vlak daarna schoot de geroutineerde aanvoerder Alexandre Lacazatte - een van de drie dispensatiespelers in de ploeg van coach Thierry Henry - de bal vanuit een lastige hoek feilloos in de verre hoek.

Doelman Restes moest vervolgens opnieuw redding brengen op een kopbal van Aaronson en werd even later ook nog gered door de paal.

Sla de carrousel over AFP Alexandre Lacazette viert de 1-0 van Frankrijk tegen de Verenigde Staten.

AFP Paxten Aaronson (rechts) had weinig geluk tegen Frankrijk.

De treffer viel echter aan de andere kant: Londenaar Michael Olise, die na de Spelen aansluit bij zijn nieuwe club Bayern München, krulde de bal prachtig in de verre hoek. Loïc Badé (Sevilla) maakte er ook nog 3-0 van.

Eerder op de dag won Nieuw-Zeeland in dezelfde groep met 2-1 van Guinee.