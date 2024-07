Getty Images Een gezin uit Haïti waagt de oversteek door de Darién Gap

Tien migranten verdronken tijdens tocht door Darién Gap

Tien migranten zijn tijdens hun tocht door de Darién Gap, een onherbergzaam stuk jungle op de grens tussen Colombia en Panama, door de sterke stroming van een rivier meegesleurd en verdronken. Dat melden Panamese autoriteiten.

Volgens de Panamese grenspolitie vond een inheemse stam - die in het gebied leeft - de lichamen. Het is niet bekend waar en wanneer de migranten door de stroming werden verrast. Onderzocht wordt welke nationaliteit de overledenen hebben.

Het regenseizoen tussen mei en december maakt de barre tocht, waarbij de migranten talloze rivieren oversteken, nog gevaarlijker. Volgens schattingen zijn dit jaar al 212.000 migranten via de Darién Gap illegaal Panama binnengekomen, waarvan de helft uit Venezuela.

NOS In het gebied bij de grens tussen Colombia en Panama zijn geen wegen te vinden

De Darién Gap staat te boek als een van de gevaarlijkste migratieroutes ter wereld. In de ondoordringbare jungle wagen jaarlijks 500.000 migranten zich aan de tocht. Ze komen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika en hebben vaak maar één doel voor ogen: de Verenigde Staten bereiken in de hoop op een betere toekomst.

Vorig jaar registreerde de Panamese grenspolitie 84 doden in de Darién, maar vermoedelijk ligt het aantal in werkelijkheid een stuk hoger. In het onherbergzame gebied, waar geen telefoonverkeer mogelijk is en criminele bendes de dienst uitmaken, blijven lichamen van omgekomen migranten vaak onbereikbaar voor autoriteiten.

Ook via zee is de tocht naar Panama een levensgevaarlijke onderneming: in februari verdronken vijf Afghanen toen ze per boot het vaste land probeerden te bereiken. Een ander raakte vermist.

Strenger beleid

De nieuwe Panamese president José Raul Mulino tekende op 1 juli, een aantal uur na zijn inauguratie, een overeenkomst met de Verenigde Staten om het aantal migranten dat via de Darién Gap het land binnenkomt drastisch omlaag te brengen.

De verdrinking van de tien migranten komt enkele dagen na het besluit van de regering om enkele veelgebruikte paden met prikkeldraad te blokkeren, om de stroom aan migranten te beteugelen. Ook hoopt het land binnen drie maanden te beginnen met deportatievluchten.

Afgelopen maart stopte de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen gedwongen met alle activiteiten in het gebied. Volgens de Panamese overheid helpen hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen de migranten bij de grensoversteek.

Een Nederlandse cameraploeg van Fight or Flight van BNNVARA volgde eerder honderden mensen op de tocht door de Darién Gap. "De omstandigheden zijn extreem. Je loopt elf, twaalf uur op een dag in een moordend tempo. Het zijn geen gebaande paden waar je overheen loopt, maar ondoordringbaar gebied", zei regisseur Diederick Groenewoud vorig jaar in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.