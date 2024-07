Sporters ontkrachten geruchten over antiseksbedden in olympisch dorp

De sporters hebben zich inmiddels in het olympisch dorp geïnstalleerd. En opnieuw zijn de bedden waar zij op slapen een veelbesproken onderwerp. Net zoals op de Spelen in Tokio zijn die gemaakt van herbruikbaar karton; er gaan geruchten dat het 'anti-seksbedden' zijn. Op TikTok testen sporters massaal de stevigheid.

In de filmpjes wordt op de bedden gesprongen , gedoken en oefenen sommigen hun tennisspel . De Ierse turner Rhys McClenaghan nam de bedden bij de vorige Olympische Spelen al op de proef en doet dat nu ook in Parijs.

"Toen ik ze de laatste keer testte, slaagden ze voor de proef. Maar misschien was ik niet streng genoeg." Al koprollend en knie-heffend komt hij in een filmpje op TikTok nu weer tot de conclusie dat het geen 'anti-seksbedden' zijn, die onder wat gewicht en beweging zouden bezwijken.

Gepersonaliseerd

Onder het filmpje wordt gereageerd dat de turner rond de 50 kilo weegt en daardoor niet door het bed zakt. Voor zwaargewichten zal dat niet anders zijn, verzekert Airweave. Volgens de Japanse leverancier van de bedden is het de bedoeling dat ze ruim 200 kilo gewicht kunnen dragen.

Ook kunnen de olympische bedden worden aangepast aan de lengte van de sporter. Het is dus niet zo dat een lange sporter zoals een roeier of basketballer met de voeten over de rand moet bungelen.