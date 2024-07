Twee ton boete voor parfumgroothandel die 'ongemerkt' 40 miljoen witwaste

Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen.

Andere bedrijven maakten misbruik van de groothandel, die volgens justitie niet doorhad dat het crimineel geld witwaste. Dit gebeurde vooral via zogenaamde betalingen door derden, waarbij bestellingen betaald werden door een andere partij dan die de bestelling plaatste.

Criminelen konden op deze manier geld afkomstig uit drugshandel omzetten in alledaagse producten en zo de illegale herkomst ervan verhullen.

Losse bedragen

Een van de geldstromen was goed voor bijna 17 miljoen dollar en kwam via verschillende bedrijven in Frankrijk, België en Portugal binnen. Deze bedrijven bestelden vaak voor tussen de 100.000 en 300.000 euro aan parfum. Vervolgens werd de rekening betaald door allemaal verschillende bedrijven die diverse losse bedragen overmaakten.