ANP Van Eerd in 2021

NOS Nieuws • vandaag, 10:41 'Jumbo-topman Van Eerd was eerder verdachte in witwaszaak'

Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd was al eerder verdachte in een witwaszaak. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Van Eerd werd in 2014 verdacht van valsheid in geschifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Uiteindelijk werd hij daar niet voor vervolgd, en veranderde zijn status van verdachte naar die van getuige. Het bestuur van de supermarkt wist van de zaak uit 2014 toen Van Eerd in 2022 opnieuw verdachte werd in een andere witwaszaak.

In april maakte het OM bekend dat de oud-topman van de Jumbo-supermarktketen vervolgd wordt voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte in een andere zaak. Verder wordt hij mogelijk ook vervolgd voor witwassen. Het onderzoek daarnaar is nog niet afgerond.

Onder de tafel

Het onderzoek uit 2014 waarin Van Eerd voorkomt, draait om de Friese drugscrimineel K. Op zoek naar bewijs om K. te kunnen vervolgen, kwamen rechercheurs van de FIOD uit bij Theo E. Deze Drentse autohandelaar is ook trainer van een motorcrossteam dat door Jumbo werd gesponsord. De recherche ontdekte dat honderdduizenden euro's van Jumbo door E. waren doorgesluisd naar K.

Van Eerd werd er aanvankelijk van verdacht een deel van het sponsorgeld in contanten te hebben teruggekregen. Een getuige in de zaak verklaarde namelijk dat K. had verteld dat Theo E. "een vriend heeft, hij heet Frits van Eerd, die eigenaar is van de Jumbo Supermarkten. Dat deze man een jaarlijks bedrag sponsort aan Theo E. Frits van Eerd krijgt dit bedrag dan onder de tafel terug (...). Hij trekt het van zijn belasting af als zijnde sponsorgelden, en daarnaast krijgt hij het zwart onder de tafel terug waar hij dan leuke dingen mee kan doen."

Hummer

Het AD wijst erop dat de supermarktleiding wist dat hun topman acht jaar eerder verdachte was. Ton van Veen, de huidige topman en destijds financieel directeur, werd in oktober 2014 verhoord over de financiële relatie tussen Jumbo en Theo E. Ook Colette Cloosterman-Van Eerd - de zus van Frits van Eerd, nu president-commissaris en destijds lid van de directie - werd in 2014 als getuige gehoord over de zaak,.

Na de zaak uit 2014 werd Van Eerd duidelijk gemaakt dat hij niet langer met E. mocht omgaan. Dat deed hij toch: hij kocht onder meer een militaire Hummer en een klassieke Mercedes van de autohandelaar.

'Conclusie gerechtvaardigd'

Uiteindelijk werd Van Eerd dus niet vervolgd, en kreeg hij de status van getuige. Het Openbaar Ministerie en zijn advocaat willen tegen het AD niet verklaren waarom dat is gebeurd. Theo E. wordt uiteindelijk veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Het sponsorgeld is voor zover bekend nooit aan Jumbo terugbetaald. Hoofdverdachte K. krijgt in 2019 twaalf jaar cel.

Jumbo zegt in een reactie tegen het AD - op basis van de informatie van justitie en verklaringen van Van Eerd - de "zorgvuldige conclusie" te hebben getrokken dat het "zeer waarschijnlijk" was dat Jumbo was opgelicht, maar dat "zeer onwaarschijnlijk" was dat Van Eerd wist van de oplichting of erbij betrokken was.

"Deze conclusie bleek gerechtvaardigd, aangezien het OM besloten heeft om de betreffende sponsorrelatie wel, en Frits van Eerd niet te vervolgen aangezien hij volgens het OM ten onrechte als verdachte is aangemerkt", zegt een woordvoerder van de supermarktketen.

Inval in huis

Van Eerd bevestigt via zijn advocaat aan het AD dat hij destijds verdachte was en is verhoord, maar dat die verdenking "ten onrechte" was. Ook is er volgens de advocaat geen verband tussen de zaak uit 2014 en de huidige zaak waarin Van Eerd verdachte is.

De 57-jarige Van Eerd was sinds 2009 topman van Jumbo, nadat hij die rol had overgenomen van zijn vader Karel. Hij stapte in maart vorig jaar definitief op nadat hij in september 2022 al tijdelijk was teruggetreden als topman van de supermarktketen.