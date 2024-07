EPA John Mayall bij een optreden in Hongarije in 2019

NOS Nieuws • vandaag, 07:48 'Godfather' van de Britse blues John Mayall (Bluesbreakers) overleden

De Britse bluesmuzikant John Mayall (90) is overleden. Hij was met zijn band de Bluesbreakers medeverantwoordelijk voor de opleving van de blues in de tweede helft van de jaren 60. Hij wordt daarom gezien als de godfather van de Britse blues.

Veel bekendere artiesten als Eric Clapton en Jack Bruce (Cream), Mick Fleetwood, John McVie en Peter Green (Fleetwood Mac) en Mick Taylor (Rolling Stones) speelden in de Bluesbreakers voordat ze met hun latere bands tot wereldsterren uitgroeiden.

Underground

Mayall zelf heeft die status nooit bereikt. "Ik heb nooit een hit gehad, nooit een Grammy Award gewonnen en het blad Rolling Stone heeft nooit een stuk over mij geschreven", zei hij in 2013. "Ik ben nog steeds een underground-artiest."

Dat kwam ook omdat hij zijn muziek niet veranderde, terwijl de smaak van het publiek en de industrie dat wel deden. Mayall bleef ook op hoge leeftijd de blues spelen. Op de vraag waarom hij bleef doorgaan, zei hij in 2016: "Het is de liefde voor de muziek. Ik en de jongens komen bij elkaar en dan gaan we aan de slag."

Wake Up Call van het gelijknamige album:

Erkenning kreeg hij wel. Zijn eerste album Blues Breakers With Eric Clapton (1966) geldt nog altijd als een van de beste Britse bluesalbums. Wake Up Call (1993) en The Sun Is Shining Down (2022) leverden hem een nominatie voor een Grammy Award op.

Mayall stierf in zijn huis in de Amerikaanse staat Californië. "De gezondheidsproblemen die John dwongen om zijn fantastische carrière te beëindigen, hebben een van 's werelds grootste strijders eindelijk vrede gebracht" laten zijn nabestaanden weten.