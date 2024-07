AFP Duke Fakir in 2009 met een Grammy Award

NOS Nieuws • vandaag, 23:20 Laatste oorspronkelijke Four Tops-lid Duke Fakir (88) overleden

Duke Fakir, een van de oprichters en oorspronkelijke leden van de Amerikaanse soulgroep de Four Tops, is op 88-jarige leeftijd overleden.

Fakir, die werd geboren als Abdul Fakir, was het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de groep. Hij stierf aan hartfalen, meldt zijn familie. Fakir was eerste tenor in de soulgroep.

De groep begon in 1954 op te treden toen Fakir en de overige leden nog op de middelbare school in Detroit zaten. Hun grootste successen vierden zij nadat zij in 1963 bij platenbaas Berry Gordy van Motown een contract tekenden.

ANWB

Het viertal had tientallen hits. De bekendste zijn I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) uit 1965 en Reach Out I'll Be There uit 1967. Dat nummer werd in Nederland onder meer gebruikt bij reclames van de ANWB. In een interview met de British Library in 2022 stelde Fakir dat dat nummer "het beste is dat we ooit hebben opgenomen".

Toch had hij dat gevoel niet toen hij het voor het eerst hoorde, stelde hij. Platenbaas Gordy riep het viertal naar zijn kantoor, stelde dat het tijd was voor een volgende hit en zette Reach Out I'll Be There op.

"Hij speelde het af en wij begrepen het niet", vertelde Fakir twee jaar geleden. "Misschien dat het toen nog niet helemaal af was, maar we dachten: het is een goed lied voor ons album. Meer niet. Maar toen ik het, nadat we het hadden opgenomen, in mijn auto hoorde, dacht ik: het is hem (Gordy, red.) weer gelukt. Ik ging naar hem toe en zei: 'Luister nooit meer naar ons als je iets wil uitbrengen'."

In 1990 werd de groep opgenomen in de prestigieuze Rock & Roll Hall of Fame in Cleveland en zong de groep samen met Diana Ross 'I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)':

De vier oorspronkelijke Four Tops-leden, onder wie leadzanger Levi Stubbs, bleven tot hun dood optreden. Zij overleden tussen 1997 en 2005. Fakir ging daarna nog lang door en vulde de groep aan met nieuwe leden.

In 2009 ontving Fakir een Grammy Award voor zijn verdiensten in de muziekindustrie. Pas eerder dit jaar kondigde hij aan te stoppen met zingen.