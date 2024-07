Omroep Gelderland

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 19:20 Moeder krijgt 6 jaar cel voor opzettelijk verdrinken van eigen baby

Een 32-jarige vrouw uit Nijmegen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor het doden van haar één dag oude baby. Volgens de rechtbank heeft ze haar dochter met opzet laten verdrinken.

De vrouw beviel eind oktober in het ziekenhuis van haar dochtertje en mocht een dag later naar huis. Daar ging het fout. Toen de kraamverzorgster en haar stagiaire binnenkwamen, zagen ze dat het baby'tje met haar hoofd onder water in bad lag. De moeder stond met haar rug naar haar toe en had het kindje niet vast.

Enkele uren nadat het kindje uit het badje werd gehaald overleed ze. Op het moment dat de politie arriveerde, was het kindje al blauw en koud. De baby blijkt te zijn overleden door verdrinking. Ook onderkoeling kan hebben bijgedragen aan de dood.

Baby opzettelijk gedood

De rechtbank concludeert op basis van het forensisch onderzoek en de getuigenverklaringen dat de vrouw haar baby opzettelijk heeft gedood. Het motief is niet duidelijk geworden. Ze heeft van meet af aan ontkend iets met de dood van haar kind te maken te hebben, meldt Omroep Gelderland.

De vrouw maakt zich volgens de rechtbank schuldig aan een "buitengewoon ernstig strafbaar feit. De pasgeboren, nog weerloze baby was voor haar welzijn en verzorging volledig afhankelijk van haar moeder", zo valt te lezen in de uitspraak. De rechtbank rekent het de vrouw aan dat zij de baby niet de geborgenheid en veiligheid heeft geboden die zij nodig had.

De gevangenisstraf van zes jaar is gelijk aan de eis. Daarbij heeft de rechtbank rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de vrouw. Ze is uit Somalië gevlucht en spreekt geen Nederlands. In de gevangenis leeft ze daardoor in een isolement, waardoor een celstraf voor haar zwaarder zou zijn dan voor de gemiddelde gevangene.