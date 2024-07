Kinderoppas uit Schagen moet drie jaar de cel in vanwege misbruik

Kinderoppas Julian F. uit Schagen krijgt een celstraf van drie jaar en tbs vanwege kindermisbruik. De rechtbank in Haarlem acht bewezen dat de 25-jarige man naast kindermisbruik ook schuldig is aan het maken van kinderporno en seks met dieren, waaronder een varken en een hond.

Julian F. bood zich sinds 2019 aan als oppas via Marktplaats. Met een foto in politie-uniform zou hij vertrouwen hebben gewekt bij gezinnen, maar hij is nooit in dienst geweest bij de politie.