OM eist 3 jaar cel en tbs met dwang in zaak kindermisbruik door oppas uit Schagen

F. zou tijdens het oppassen bij een gezin in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon twee jongetjes hebben misbruikt, maar wat het OM betreft is er alleen bewijs in de zaak van de jongste. Daar zijn beelden van. Voor het vermeende misbruik van het 4-jarige broertje vroeg het OM om vrijspraak, net als voor het misbruik van het neefje van F.

Beelden en fantasieën gedeeld

F. bood zich vanaf 2019 via Marktplaats aan als oppas. Met een foto in politie-uniform zou hij vertrouwen hebben gewekt bij gezinnen. Hij is nooit in dienst geweest bij de politie.