Zeven jaar cel voor Bredanaar die baby doodschudde

Een 21-jarige man uit Breda is veroordeeld tot zeven jaar cel voor doodslag op zijn zeven weken oude zoon. De rechter vindt dat er genoeg bewijs is dat Finn H. vorig jaar maart de baby met kracht heen en weer schudde. Ook sloeg hij het hoofd van het kindje ergens hard tegenaan.

Toen de moeder de baby drie kwartier later zag, schrok ze van hoe koud hij was en belde ze de huisartsenpost. De baby werd met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar bleek hij onder meer vier gebroken ribben, hersenletsel en epileptische aanvallen te hebben. Een paar dagen later overleed hij.