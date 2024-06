Negen jaar cel geëist voor doodschudden baby in Breda

De baby, een jongetje, overleed eind maart vorig jaar in een Rotterdams ziekenhuis. De omstandigheden rondom het overlijden waren verdacht en de politie begon een onderzoek. In het kader daarvan werd de vader opgepakt.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. "Ik heb hem geprobeerd wakker te schudden", stelde de verdachte vandaag zelf. Toen de moeder schrok van hoe koud en bleek de baby was, belde verdachte de huisartsenpost. Twee dagen later overleed het jongetje in het ziekenhuis.