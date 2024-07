AFP Thijs Dallinga

NOS Voetbal • vandaag, 18:14 Dallinga wordt opvolger van Zirkzee bij Bologna voor twaalf miljoen euro

Thijs Dallinga is de nieuwe spits van Bologna. De 23-jarige Nederlander werd dinsdagavond gepresenteerd door de Italiaanse club, die vorig seizoen vijfde werd in de competitie. Dat was genoeg om Champions League-voetbal te behalen.

Bij Bologna wordt Dallinga de opvolger van een andere Nederlander, Joshua Zirkzee. Die vertrok eerder deze maand naar het Manchester United van Erik ten Hag.

Naar verluidt maakt Bologna zo'n twaalf miljoen euro over om Dallinga los te weken van het Franse Toulouse.

In twee jaar van de KKD naar de Champions League

Dallinga brak relatief laat door in het profvoetbal. Als tiener kwam hij bij FC Emmen en FC Groningen niet aan spelen toe, tot hij op 21-jarige leeftijd naar Excelsior overstapte. Daar beleefde hij direct een droomseizoen met 32 goals in 37 competitiewedstrijden.

Daarna stapte Dallinga over naar Toulouse in de hoogste Franse competitie. In zijn eerste seizoen was hij daar goed voor twaalf competitiegoals, vorig seizoen overtrof hij zichzelf met veertien competitietreffers en vier goals in de Europa League.

In zijn Franse tijd werd Dallinga ook international van Oranje: in november 2023 maakte hij zijn debuut in het Nederlands elftal als invaller tegen Gibraltar.

De prestaties in de laatste twee seizoenen waren voor Bologna overtuigend genoeg: slechts twee jaar nadat hij vertrok uit de Keuken Kampioen Divisie, gaat Dallinga de Champions League in.