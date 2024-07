UMC onderzoekt werken op de operatiekamer: 'beroepsgroep met meeste stress'

Volgens onderzoeksleider Marlies Schijven is er een enorme druk op onder meer chirurgen, anesthesiologen, verpleegkundigen en assistenten op de operatiekamer. Veel van hen stoppen door de druk, waardoor er een groot tekort is aan zorgpersoneel. Juist daarom focust het onderzoek zich op die zorgverleners. "De operatiekamer is de motor van het ziekenhuis. Als het niet goed gaat met de mensen die daar werken, moet je operaties uitstellen en dat wil je niet", zegt Schijven.

Oplossing op maat

Nadat in kaart is gebracht hoe stress door mensen verschillend ervaren kan worden, wordt onderzocht hoe die verschillende stresstypen aangepakt kunnen worden. "We weten bijvoorbeeld dat sporten kan helpen of naar muziek luisteren. En we willen vooral kijken naar wat werkt voor welk type mens. Misschien hou je er niet van, maar word jij rustig van luisteren naar Bach. Dat soort dingen willen we uitzoeken", legt Schijven uit in het NOS Radio 1 Journaal.