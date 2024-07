EPA Eurocommissaris voor Klimaatactie Wopke Hoekstra

NOS Nieuws • vandaag, 13:16 • Aangepast vandaag, 15:49 Schoof: Hoekstra is zware kandidaat voor stevige positie in Europese Commissie

Wopke Hoeksta is een "zware kandidaat voor een stevige positie". Dat zei premier Schoof over de kandidatuur van Hoekstra als Eurocommissaris. Gisteren werd bekend dat het kabinet wil dat de oud-CDA-minister Eurocommissaris blijft. Volgens Schoof is dat in gezamenlijk overleg met de vier vicepremiers besloten. Hoekstra is vanmorgen officieel voorgedragen door het kabinet, aldus Schoof.

Hoekstra werd in augustus vorig jaar voorgedragen als Eurocommissaris voor klimaat nadat Frans Timmermans, daarvoor de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, was teruggekeerd in de Nederlandse politiek. Timmermans werd fractievoorzitter voor GroenLinks/PvdA. Hoekstra was op dat moment nog namens het CDA minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens Schoof is Hoekstra door zijn ervaring nu en zijn eerdere ervaring als minister van Financiën en Buitenlandse Zaken een zware kandidaat. Schoof benadrukt dat Hoekstra het in zijn ogen de afgelopen tijd goed heeft gedaan.

En ook al is hij van CDA-huize, een partij die nu niet in het huidige kabinet zit, Schoof heeft er "het volste vertrouwen in" dat Hoekstra "de relatie met het kabinet goed houdt":

Eerder zei Schoof al tegen de NOS aan een post in de economische hoek te denken voor Nederland. Hij hoopt dat Nederland met Hoekstra een gewichtige post kan binnenslepen, maar er is er "uiteindelijk maar eentje die erover gaat - in afweging met de andere commissarissen - en dat is voorzitter Ursula von der Leyen".

"Al onze inzet is erop gericht dat Hoekstra een stevige portefeuille krijgt", aldus Schoof. Ook de timing klopt wat Schoof betreft. "We hadden niet een week later moeten zitten, maar ook niet een week eerder. Je moet op het juiste moment de juiste kandidaat naar voren schuiven."

Volgens de premier heeft Nederland de afgelopen twintig jaar een traditie van zware kandidaten voor stevige posities. Hij gaat ervan uit dat dat zo blijft.