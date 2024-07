EPA Schoof afgelopen week met EU-president Michel

NOS Nieuws • vandaag, 23:36 Kabinet wil zware economische post in Europese Commissie

Het kabinet hoopt dat Nederland in de nieuwe Europese Commissie een commissaris zal leveren in de economische hoek. Dat maakte premier Schoof duidelijk in het wekelijkse vraaggesprek in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Schoof was begin deze week voor kennismakingsbezoeken in Brussel en hij sprak daar onder anderen Commissievoorzitter Von der Leyen. Na dat onderhoud zei hij dat Nederland niet inzet op de post van vicepresident.

Vrijdagavond herhaalde Schoof dat op de radio en volgens hem is dat een kwestie van realisme: "Na het vicepresidentschap dat we in de vorige periode hebben gehad met Frans Timmermans is het niet reëel om dat te veronderstellen. Dat gebeurt gewoon niet in die banencarrousels. Dan is Nederland niet aan de beurt." Timmermans' opvolger Hoekstra was ook al geen vicepresident meer.

Economie en handel

Maar de premier heeft in Brussel ook verteld dat Nederland "te belangrijk is om met een kleine post genoegen te kunnen nemen". Het kabinet wil volgens Schoof wel degelijk een zware post, bij voorkeur "met iets wat met economie te maken heeft". Hij noemde in NOS Met het Oog op Morgen als mogelijke onderwerpen industriepolitiek, de interne markt en mededinging. "Voor Nederland zijn dat belangrijke posten; de economie en de handel doen ertoe."

Volgens de premier hebben zich al veel mensen gemeld die interesse hebben voor de functie van Eurocommissaris, maar hij noemde geen namen. Schoof zei dat hij overzicht moet houden over verschillende borden en dat er tactiek nodig is om op het juiste moment met de juiste persoon te komen. "En dat moet de komende weken gebeuren."