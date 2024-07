Nederland stuurt toch minister naar Hongarije ondanks kritiek VVD op Orbán

Geen discussie

"Er is in het kabinet hier nooit een misverstand geweest", zei Schoof in een interview met de NOS in Londen, na afloop van een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. "De agenda is leidend. We kijken per bijeenkomst naar welke onderwerpen er worden besproken. Als het in het belang van Nederland is, dan gaan we er naartoe, tenzij een minister op vakantie is. Daar is in het kabinet geen discussie over geweest."