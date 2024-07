AFP Het kinderziekenhuis Okhmatdyt ligt in puin na een Russische raketinslag

NOS Nieuws • vandaag, 12:24 Kinderen uit gebombardeerde ziekenhuis Kyiv naar Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum gaat vier kinderen opvangen uit het gebombardeerde kinderziekenhuis in Kyiv. Dat laat het Utrechtse ziekenhuis weten na berichtgeving van RTL.

De vier kinderen hebben kanker en worden daarom overgeplaatst naar het Prinses Máxima Centrum, dat is gespecialiseerd in kinderoncologie. De jonge patiënten zullen de komende dagen aankomen in Utrecht.

Twee weken geleden vuurde Rusland een raket af op het grootste kinderziekenhuis van Oekraïne. Er kwamen vier mensen om en een deel van het gebouw stortte in. Kankerpatiënten kunnen er niet meer terecht voor behandeling en moeten daarom worden overgeplaatst.

Geen keus

Voor het Prinses Máxima Centrum spreekt het voor zich dat ze bijspringen, zegt Rob Pieters, lid van de raad van bestuur. "We zijn het grootste kinderkankercentrum van Europa. Als wij niet helpen, wie dan wel? We doen het graag en als je die kinderen ziet dan heb je ook gewoon geen keus."

Ook legt hij uit dat continuïteit bij de kankerbehandeling van kinderen ontzettend belangrijk is. "Het is heel slecht als daar grote gaten in vallen, dus bij een noodsituatie probeer je zo snel mogelijk de behandeling over te nemen."

Het duurde even voordat de internationale samenwerking tussen ziekenhuizen op gang kwam omdat de raketinslag het moeilijk maakte om bij de patiëntendossiers te kunnen.

Ramp binnen een ramp

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft het Prinses Máxima Centrum al zo'n 120 kinderen uit Oekraïne opgevangen. Bijna elke week ontvangt het ziekenhuis wel een nieuw kind. Nu zijn dat er een aantal extra.

Meestal arriveren de kinderen alleen met hun moeder. "De kinderen komen vaak uit jonge gezinnen waarvan de vader aan het vechten is in de oorlog. Dus die mogen en kunnen niet mee", zegt Pieters. "Dat is ook dramatisch. Het is eigenlijk een ramp binnen een ramp."

Dat vraagt een hoop expertise van het Prinses Máxima Centrum. Zowel op medisch-technisch, als op sociaal en psychologisch gebied moet het ziekenhuis ondersteuning kunnen bieden. Zelfs tolken vervullen een maatschappelijk functie.

Een aantal kinderen is na succesvolle behandelingen teruggekeerd naar Oekraïne. Zes patiënten zijn in Nederland overleden.