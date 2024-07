NOS

NOS Nieuws • vandaag, 10:54 Uitzendconcern Randstad ziet omzet opnieuw dalen

Het is een signaal dat werkgevers momenteel minder happig zijn op nieuwe krachten. De omzet van uitzendconcern Randstad in Nederland is voor het zesde kwartaal op rij gedaald. Randstad spreekt van aanhoudend uitdagende marktomstandigheden.

Het sleutelwoord daarbij is onzekerheid. Bijvoorbeeld over de economische groei die er niet is, aanhoudende inflatie en, in Nederland, ook onzekerheid over wat het arbeidsmarktbeleid van het nieuwe kabinet wordt. "Het is ten generale onzeker", zegt Jeroen Tiel, CEO van Randstad Nederland. "Dat maakt dat bedrijven een pas op de plaats maken."

Wereldwijd daalde de omzet van Randstad in het tweede kwartaal met 6 procent gedaald naar zo'n 6 miljard euro, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd halveerde de winst naar 78 miljoen euro. In de rest van het jaar hoopt Randstad op herstel.

Nieuwe zzp-wet

Eén ding dat op dit moment wel zeker is, is dat de Belastingdienst vanaf 1 januari de wet DBA gaat handhaven. Die wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Randstad verwacht te kunnen profiteren, zegt Tiel. "Enerzijds betekent dat als het gaat over uitzenden, detacheren en andere contractvormen dat we daar een upside gaan zien."

Anderzijds ziet Randstad dat ook dit handhaven tot veel onzekerheid leidt. Bij zzp'ers én bij werkgevers. "Daar voeren we momenteel heel veel gesprekken over."