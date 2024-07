Rechter: werkenden voor zzp-platform Temper zijn geen uitzendkracht

Via Temper kun je klussen aannemen in bijvoorbeeld de horeca, retail of logistiek. Ze zouden daarom eigenlijk onder de cao moeten vallen voor uitzendkrachten, vinden de vakbonden. Maar daar gaat de rechter niet in mee. Volgens de rechtbank is er geen sprake van 'formeel werkgeversgezag' vanuit Temper en betaalt het platform de vaak jonge mensen niet zelf, maar de opdrachtgevers.