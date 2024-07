Wekdienst 23/7: Ontmoeting Netanyahu en Biden • Tourwinnaar Pogacar bij Profronde Surhuisterveen

Goedemorgen! De Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse president Biden ontmoeten elkaar waarschijnlijk in Washington. En Tourwinnaar Pogacar doet mee aan de Profronde van Surhuisterveen.

Eerst het weer: Veel bewolking en hier en daar een bui, met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon. Later wordt het droger. Het wordt 19 tot 23 graden. In de avond gaat het aan de kust regenen.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd

Vicepresident Kamala Harris van de VS heeft genoeg steun van de gedelegeerden om te worden genomineerd als presidentskandidaat voor de Democratische partij, blijkt uit een peiling van persbureau AP. Ruim 2400 gedelegeerden zouden nu van plan zijn om Harris te steunen. Dat aantal is veel hoger dan de meerderheid die ze nodig heeft: 1976 stemmen.

Wie definitief de Democratische presidentskandidaat wordt, is uiterlijk 7 augustus bekend. De officiële nominatie is tijdens de Democratische Conventie, die begint op 19 augustus. Een nieuwe kandidaat is nodig omdat president Biden besloot zich terug te trekken uit de verkiezingen.