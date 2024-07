Twente begint Champions League-avontuur tegen Salzburg en trainer Lijnders

FC Twente begint het Champions League-avontuur in de derde voorronde met een wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Dat bleek maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon.

De Enschedese ploeg kwam in de voorronde terecht doordat het vorig seizoen als derde eindigde in de eredivisie. De nummers één en twee (PSV en Feyenoord) plaatsten zich voor de groepsfase van het miljardenbal.

Geen kampioen

Wanneer zijn de wedstrijden?

De eerste wedstrijd tegen Salzburg, waar Pepijn Lijnders nu de hoofdtrainer is, wordt in Oostenrijk gespeeld op 6 of 7 augustus. De return in Enschede vindt plaats op 13 augustus.