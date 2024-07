Reuters Tadej Pogacar

NOS Wielrennen • vandaag, 09:27 'Gele kannibaal' Pogacar had concurrent Vingegaard nodig om Tour weer te winnen Bart van Dooijeweert Volgt de Tour in Frankrijk

De aanstaande overwinning van Tadej Pogacar in de Tour de France zal toch vooral de geschiedenisboeken ingaan vanwege de suprematie. De 25-jarige Sloveen was op elk terrein de sterkste van de klassementsrenners en verpulverde alle klimrecords.

Tweemaal eerder won 'Pogi' de Tour, in 2020 en 2021. Maar dit jaar is hij stukken beter dan toen. De verklaring voor zijn groei? Jonas Vingegaard.

"De laatste twee jaar was er een rivaal in de Tour de France beter dan Tadej", zegt Mauro Gianetti, ploegbaas van Pogacar bij UAE Emirates. "Hij wist: ik moet meer en meer en meer werken."

Met ruim vijf minuten voorsprong op Vingegaard was Pogacar een klasse apart. De Zwitserse oud-renner Gianetti praat vol enthousiasme over de aanstaande Tour-zege en herhaalt zijn woorden om er de nadruk op te leggen.

Vorig jaar at Tadej in de Tour misschien een keer een chocolaatje. Maar Jonas en Visma hebben hem tot de limiet gedreven. Mauro Gianetti, ploegbaas UAE Emirates

"Dat Tadej in de Tour de afgelopen twee jaar van Vingegaard verloor, is heel goed geweest voor zijn ambitie en motivatie. Want hij had toen niet de echte drive om de limiet te zoeken", zegt Gianetti. "Snap je wat ik bedoel? Hij ging niet echt voor perfectie, perfectie perfectie."

"Vorig jaar at Tadej in de Tour misschien een keer een chocolaatje. Maar Jonas en Visma hebben hem tot de limiet gedreven."

"Jonas en Tadej zijn absolute toppers en hebben elkaar beter gemaakt. Het is echt oorlog, oorlog, oorlog tussen die twee. Zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert elkaar ook naar een hoger niveau tillen."

EPA

De verbetering van Pogacar zat hem niet alleen in zijn motivatie om Vingegaard te kloppen. UAE ging ook mee in de wedloop van de wetenschappelijke benadering van het wielrennen.

Tijdens de Tour vertelde Pogacar al dat UAE zes jaar geleden bij zijn komst "best amateuristisch" was. "Het is echt bizar om te zien hoe de ploeg veranderd is. We letten nu op elk detail."

UAE is op elk onderdeel op zoek naar marginal gains, kleine verbeteringen. "Misschien is het voedsel nu één procent beter dan vorig jaar", zegt Gianetti. "Het gewicht van Tadej, ook één procent eraf. Zijn elasticiteit, één procent beter. Zijn fiets, één procent sneller. Enzovoort"

"Alles bij elkaar is hij dan zes procent beter. En dat scheelt zoveel in je niveau. Dan breek je records."

Trainingskamp

Maar de belangrijkste sleutel tot succes is en blijft zijn motivatie om weer de beste te zijn. "Tadej is dit jaar zo enorm gefocust", vertelt zijn ploegbaas. "In december heeft hij een plan gemaakt hoe hij de Giro en de Tour allebei wilde winnen. Dat heeft hij tot in perfectie uitgevoerd."

Pro Shots Mauro Gianetti

In de Giro boekte Pogacar zes etappezeges en won hij de roze trui met overmacht. Er zaten slechts vijf weken tussen de Giro en de Tour. In het verleden bleek die herstelperiode voor veel renners te kort om in beide rondes succesvol te zijn.

Maar niet voor Pogacar. "De periode tussen de Giro en de Tour was echt zwaar. Ik heb keihard getraind tijdens het trainingskamp in de Alpen." Sommige klimmen uit het Tour-parcours reed hij meer dan tien keer op.

Moedeloos

Behalve de Giro en Tour reed 'Pogi' dit jaar alleen de Ronde van Catalonië (vier ritzeges en drie truien), Strade Bianche (winst), Milaan-Sanremo (derde) en Luik-Bastenaken-Luik (winst). De rest van het peloton wordt al moedeloos als zijn naam op het startformulier staat.

Aantal WorldTour-zeges per ploeg in 2024 # Ploeg Aantal 1 UAE Emirates 30 (waarvan zeventien door Pogacar) 2 Visma-Lease a Bike 11 Alpecin-Deceuninck 11 Soudal-QuickStep 11 5 Lidl-Trek 10

Bovenstaande statistiek vat het wielerseizoen het best samen: Pogacar won dit jaar zeventien WorldTour-koersen. In zijn eentje meer dan elke andere ploeg.

Voorheen deelde een Tour-winnaar nog weleens cadeautjes uit. Dan gaf hij de kopgroep een ruime voorsprong, of schonk hij eens een etappezege aan een concurrent als de voorsprong in het klassement dat toeliet. Zo'n geste krijg je in het wielrennen op een later moment altijd terugbetaald.

Maar zo denkt UAE niet, bleek zaterdag toen de geletruidrager zijn concurrent Vingegaard de ritwinst niet gunde. "Dit is de Tour de France, een belangrijke wedstrijd. Het is topsport, we zullen nooit een etappe weggeven", zegt Gianetti.

AFP Pogacar viert zijn vijfde zege

Het zorgt ervoor dat Pogacar deze Tour 'de gele kannibaal' wordt genoemd, zoals hij in de Giro al 'de roze kannibaal' was. Meedogenloos slokt hij alle andere renners op.

Bijna dagelijks krijgt hij de vraag of het record van Cavendish - die deze Tour op 39-jarige leeftijd zijn 35ste etappezege boekte - een doel is.

"Ik heb er nu zestien, dus dan moet ik er nog negentien winnen. Gemiddeld win ik drie etappes per jaar", rekent hij hardop. En dan realiseert hij zich: "Dat is eigenlijk gewoon bizar, ik ben er heel trots op."