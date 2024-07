NOS Wielrennen • vandaag, 19:43 Pogacar gunt concurrent Vingegaard ritzege niet: 'Ik word betaald om te winnen'

Hij had al vier ritzeges op zak en is met ruime voorsprong nagenoeg zeker van de eindwinst in de Tour de France. En toch gunde Tadej Pogacar in de voorlaatste etappe zijn concurrent Jonas Vingegaard de ritwinst niet.

"Je geeft geen etappes weg, zeker niet aan je grootste concurrent. Ik word betaald om te winnen. Dus wil ik winnen, ik moet winnen als dat kan", zei de aanstaand Tourwinnaar op de persconferentie na zijn zege op de Col de la Couillole.

De manier waarop Pogacar zijn vijfde etappezege boekte, verdiende niet de schoonheidsprijs. Hij liet Vingegaard tot tweemaal toe een aanval van Remco Evenepoel pareren en hing vervolgens alleen maar in het wiel van de Deen.

Vijf vingers

Pas in de laatste 500 meter reed de Sloveen voor het eerst op kop. Kort daarna zette hij aan voor een sprint die Vingegaard niet kon volgen. Met vijf vingers in de lucht vierde Pogacar zijn vijfde etappezege van deze Tour en de zestiende in zijn carrière.

AFP Schouderklopje van Pogacar voor Vingegaard na de finish

Gisteren behaalde Pogacar zijn vierde overwinning door in de slotkilometers een andere renner van Visma - Lease a Bike, Matteo Jorgenson, te passeren. Teambaas Merijn Zeeman van de Nederlandse ploeg waarschuwde toen al dat het "kannibalisme" van de aanstaand Tourwinnaar diens populariteit in het peloton niet ten goede zou komen.

"Een sprinter denkt na een paar zeges toch ook niet: vandaag doe ik het rustig aan, laat een ander de massasprint maar winnen?", antwoordde Pogacar toen hij met die uitspraak van Zeeman werd geconfronteerd.

"Er staat veel druk op mij. Ik moet leveren, anders is dat niet goed voor me. Als je kunt winnen, dan moet je daar altijd voor gaan."

'Had hetzelfde gedaan'

Vingegaard, die deze Tour één etappe won door Pogacar in de sprint te kloppen, leek het zijn concurrent niet kwalijk te nemen. Kort na de streep feliciteerde hij zijn rivaal. "In zijn positie had ik hetzelfde gedaan", zei hij over het defensieve koersen van zijn concurrent. "Hij hoefde niet op kop te rijden."

Pogacar vertelde dat hij al moeite had om Vingegaard te volgen. "Bij die counteraanval van Jonas op Remco zat ik echt op de limiet. Daarna wilde ik niet met Jonas samenwerken, maar herstellen in zijn wiel."

EPA Het beeld van de laatste kilometers: Pogacar schuilend in het wiel van Vingegaard

Eigenlijk had Pogacar helemaal niet verwacht opnieuw te kunnen winnen. Na zijn zege van gisteren vertelde hij dat een kopgroep vandaag zijn goedkeuring zou krijgen en dat hij op een rustige etappe hoopte.

Maar de ploeg van Evenepoel besloot hard op kop te rijden, zodat de Belg de tweede plek van Vingegaard nog kon aanvallen. "Van mij had iemand uit de kopgroep mogen winnen vandaag", herhaalde Pogacar. "En in de finale had ik Richard Carapaz of Enric Mas de zege ook wel gegund."

Maar de twee vroege vluchters konden in tegenstelling tot Pogacar het tempo van Vingegaard niet volgen in de slotkilometers. "Heel knap van Jonas, want hij heeft een paar lastige dagen achter de rug. Hij heeft laten zien dat hij een echte vechter is die moeilijk is te breken. Erg sterk hoe hij reed", complimenteerde Pogacar zijn concurrent.

Maar de overwinning werd Vingegaard niet gegund, Pogacar pakte zijn vijfde van deze Tour.

AFP Pogacar viert zijn vijfde zege

"Als je me dat voor de Tour had verteld, zou ik het niet geloofd hebben. Het is buitenaaards, eigenlijk", zei Pogacar. "Vijf zeges is meer dan genoeg. Eén was al genoeg geweest. Of alleen de gele trui zonder ritwinst was ook al heel mooi geweest. Maar dit is hoe het gaat in wielrennen, als je goede benen hebt, kun je veel winnen."

En gaat hij morgen in de afsluitende tijdrit in Nice ook voor zijn zesde? "Het belangrijkste is veilig aankomen, want het is best een gevaarlijke tijdrit. Ik wil ook een beetje gaan genieten van het publiek."