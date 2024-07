NOS De Australische podcastmaker Patrick Broe speelt een grote rol in de koerstactieken van Visma-Lease a Bike.

Wielerfluisteraar van Visma-Lease a Bike concludeert in Tour: 'Terug naar tekentafel'

Hij is de minst discrete wielerfluisteraar in het peloton. Sinds de Tour van 2022 speelt de Australiër Patrick Broe een belangrijke rol in het bepalen van de strategie van Visma-Lease a Bike in de strijd tegen grote rivaal Tadej Pogacar.

Tegelijk verklapt hij elke avond hoe de tactische spelletjes worden gespeeld in de Tour aan tienduizenden wielerliefhebbers in de Lanterne Rouge Cycling Podcast.

Daarbij spaart hij zijn werkgever niet. Na de verschroeiende aanval van Pogacar in de klim naar Plateau de Beille liet Broe zich in zijn podcast ontvallen: "Het is terug naar de tekentafel voor Visma-Lease a Bike."

Want één ding is duidelijk geworden deze Tour: kennis is macht, maar soms is de overmacht te groot.

Van podcaster tot fluisteraar

In oktober treedt Broe officieel toe tot het management van de Nederlandse Visma-ploeg. Zijn weg naar de top van een van de grootste wielerploegen ter wereld is opmerkelijk.

Broe begon met het maken van analysevideo's van Europese wielerkoersen op YouTube en kwam via sociale media in contact met de wielergekke Vlaming Benji Naesen. Samen begonnen de twee hun populaire podcast, die ook binnen de wielerwereld geliefd is.

Broe, die als puber in Brisbane verliefd werd op wielrennen na de Tourzege van landgenoot Cadel Evans in 2011, vertelt zijn verhaal vanuit zijn woonkamer in Andorra, via de telefoon. "De volgende stap voor mij was om naar Europa te verhuizen, want ik kon niet elke nacht blijven opofferen voor de koers."

De wielerfans genieten inmiddels al jaren van de scherpe en gevatte wieleranalyses van Broe en Naesen. Bij belangrijke etappes kunnen de volgers zelfs op YouTube meekijken hoe de makers de tactische keuzes in de koers beleven.

Rol in eerste eindzege Vingegaard

Aan het einde van de Tour van 2022 nam Broe in de podcast uit het niets het woord om op gewichtige en ook wel wat ongemakkelijke wijze aan te kondigen dat zij een rol hadden gespeeld in de fameuze eindzege van Jonas Vingegaard.

Na de traumatische nederlaag van Primoz Roglic op de voorlaatste dag van de Tour van 2020, in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles, en de dominante zege van Tadej Pogacar in de Tour een jaar later, riep Merijn Zeeman zijn staf bij elkaar.

Qua voeding liep Jumbo-Visma voorop, qua materiaal en training deed de ploeg voor niemand onder en Mathieu Heijboer zorgde er wel voor dat alle kansen op kleine verbeteringen ('marginal gains') werden onderzocht.

En toch botste de beste ploeg ter wereld in de belangrijkste wedstrijd van het jaar op die ene Sloveen met de plukjes haar die altijd eigenwijs door zijn helm steken. Er moest een list worden verzonnen om Pogacar te verslaan.

Het was Grischa Niermann, de tactisch sterke ploegleider die erom bekendstaat elke meter van de koers voor te bereiden, die het podcastduo voorstelde. Zeeman ging het gesprek aan en vroeg of ze videoanalyses wilden maken van wedstrijden.

En dan vooral van de momenten waarop Pogacar tekenen van zwakte vertoonde. Bij Visma wilden ze weten hoe ze die konden herkennen.

Masterplan

Het succes van Jumbo-Visma heeft vele vaders. Zeeman ging te rade bij Ajax-coach Erik ten Hag, vormde een team en liet alle belangrijke koersen van Pogacar analyseren.

Broe en Naesen lieten zien dat Pogacar het inderdaad soms moeilijk had na lange inspanningen, waarin hij voortdurend onder druk werd gezet. Mogelijk was hij op grote hoogte iets minder. En ook de hitte zou weleens een rol kunnen spelen.

In de etappe naar Col du Granon kwam alles bij elkaar. Pogacar smeet met energie toen hij in de aanloop naar de Galibier onder vuur werd genomen door de ene keer Primoz Roglic en de andere keer Vingegaard. Op de Granon, boven de 2.000 meter, kraakte hij.

Een jaar later werden de twee podcasters weer ingehuurd. Dit jaar waren ze voor het eerst concurrenten: Naesen hielp het Belgische Lotto-Dstny bij de koerstactieken in de voorjaarsklassiekers, Broe trad in dienst bij Visma-Lease a Bike.

In oktober promoveert Broe zelfs naar het vijfkoppige management van de ploeg, dat gezamenlijk de taken van de naar voetbalclub AZ vertrekkende Zeeman gaat overnemen.

teamvismaleaseabike.nl Patrick Broe met Matteo Jorgenson en Jonas Vingegaard bij het trainingskamp in Tignes.

Broe gaat zich toeleggen op scouting voor de mannen- en vrouwenploeg, video-analyse en koersstrategie.

"We zijn op tactisch vlak echt wel gegroeid", zei Zeeman over de invloed van de podcasters in Belgische media. "Patrick is ook nog eens een originele denker en dat kunnen we heel goed gebruiken. Hij zit altijd in ons oor."

Control Room

Enkele weken geleden meldde Broe zich in Tignes, waar Vingegaard verrassend snel in topvorm raakte voor de Tour. Maar het meeste werk doet hij nog altijd vanuit huis in Andorra. Daar, met de tv en het computerscherm, kan hij de koers immers het beste volgen.

Aan het begin van de Tour presenteerde Visma-Lease a Bike opeens de Control Room, een rijdend busje volgestopt met schermen en computers waar data op binnenkomen.

"Mathieu Heijboer is de architect, maar natuurlijk heb ik wel meegedacht over welke informatie er zichtbaar zou moeten zijn. Ik geloof niet dat andere teams al zoiets hebben", zegt Broe.

Tourorganisator ASO weerde het busje uit het Tour-konvooi. Het is niet toegestaan om data van de renners direct over te brengen naar de ploegleiders in de auto. Maar toch heeft de Control Room zijn werk gedaan. Broe merkt fijntjes op: "Frankrijk is een groot land, hè".

Behoudende tactiek

Gezien de gebrekkige voorbereiding van Vingegaard na zijn crash in de Ronde van Baskenland moest Visma-Lease a Bike dit jaar wel voor een meer behoudende tactiek kiezen.

"Tight agressive, zoals in poker", noemt Broe het. "Zo lang mogelijk volgen en je niet in je kaarten laten kijken. Maar als de kans zich voordoet all-in gaan."

In de tweede Pyreneeënrit deed Visma-Lease a Bike alles volgens het boekje: initiatief nemen in een lange, hete bergrit, een moordend tempo opleggen om Pogacar en zijn ploeg te slopen en aanvallen op de slotklim naar Plateau de Beille. In de koninginnenrit naar Isola 2000 werden Wilco Kelderman en Matteo Jorgenson gisteren vooruit gestuurd als springplank.

Maar Pogacar bleek deze Tour veel te sterk. Die conclusie kon Broe al na de Pyreneeënetappes trekken; de Nederlandse ploeg moet terug naar de tekentafel om de Sloveen te kunnen verslaan. Daar kan Broe in oktober officieel mee beginnen.