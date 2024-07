AFP Vingegaard moest zijn meerdere erkennen in Pogacar

NOS Wielrennen • vandaag, 20:52 Alleen Pogacar bestand tegen beukwerk Visma: 'Zeg jij maar hoe we hem moeten verslaan'

Met dochtertje Frida op zijn schouder en vrouw Trine naast hem loopt Jonas Vingegaard een uur na de finish van de vijftiende etappe van de Tour de France over het Plateau de Beille. Dit had dé dag moeten worden van de Deen, maar hij verloor opnieuw flink wat tijd aan geletruidrager Tadej Pogacar.

"Ik heb waarschijnlijk een van mijn beste prestaties van mijn leven geleverd", zegt Vingegaard. "Ik was supersterk op de slotklim. Maar ja, Tadej was nog sterker. Ik kan niet teleurgesteld zijn."

Vinegaard verloor 1.08 minuut op Pogacar, die in het klassement zijn voorsprong uitbreidde naar 3 minuten en 9 seconden. Toch was Vingegaard trots op hoe hij gereden had. "En op hoe het team gereden heeft."

Bekijk hier de hele reactie van Jonas Vingegaard:

1:30 Vingegaard niet teleurgesteld: 'Heb de beste prestatie van mijn leven geleverd'

Van de 21 etappes in de Tour was de rit van vandaag misschien wel het meest op Vingegaards lijf geschreven. Met 197 kilometer was het de langste bergrit en met vijf zware beklimmingen en een finish bergop beloofde het een zware rit te worden.

Dat wérd het ook, dankzij het tactisch plan van Visma - Lease a Bike, dat maanden geleden al gesmeed werd. De renners van de Nederlandse ploeg reden de hele dag op kop van het snel uitdunnende peloton, om de koers maar zo hard mogelijk te maken. Of, zoals Vingegaard gisteren al zei: "Hoe zwaarder, hoe beter voor mij."

Beukwerk

"Als ik zie hoe snel andere klassementsrenners overboord gaan door al het beukwerk dat we de hele dag hebben gedaan, dan is het duidelijk dat er één iemand beter is", zei Visma-ploegleider Arthur van Dongen.

Door het beukwerk werd het een loodzware dag in de Pyreneeën voor het peloton. "Christophe Laporte reed er al op de eerste klim zeventig man af", keek Van Dongen terug. "Ik vond de hele ploeg heel sterk rijden en Wilco Kelderman was echt impresionant. Hij heeft heel lang op kop gereden op dit selectieve parcours."

AFP Vingegaard kan Pogacar in zijn beslissende aanval niet volgen

Grischa Niermann, de andere ploegleider bij de ploeg van Vingegaard, was ondanks het uitlopen van Pogacar in het klassement al even tevreden over de uitvoering van het plan. "We wilden de koers heel zwaar maken, zodat het heel snel op de laatste klim een één-tegen-één-gevecht zou worden dus Vingegaard en Pogacar."

Al op 10 kilometer van de meet kwamen de twee titanen van deze Tour samen te zitten. Andere klassementsrenners verloren veel tijd. Remco Evenepoel bijna drie minuten en Carlos Rodriguez kreeg vijf minuten aan zijn broek.

Niet ontevreden

Maar ondanks het tijdverlies waren ze bij Quick Step, de ploeg van Evenepoel, niet ontevreden, zo vertelt ploegleider Tom Steels.

"De nummer één en twee, ex-tourwinnaars, vechten het met elkaar uit en Remco komt als derde over de streep. Dat is goed ja."

Maar nog beter vindt Steels de manier waarop Evenepoel rijdt in Frankrijk deze zomer. "Remco rijdt volwassen. Hij blijft er niet voor de show aanhangen. Daarnaast is een podium in de Tour rijden voor hem ook een overwinning. Als hij dat podium haalt is dat misschien ook weer een stap naar het grotere doel: ooit de tour winnen."

Kijk hier de hele reactie van Steels:

2:48 Bij ploeg Evenepoel zijn ze blij, ondanks achterstand: 'Podium halen is ook overwinning'

Op de slotklim was Evenepoel rap en sterk, maar Pogacar bleek de beste. In de laatste vijf kilometer reed de Sloveen weg bij Vingegaard.

"Hij is gewoon de sterkste van het peloton", zei Niermann. "Of er een plan bestaat om Pogacar in deze vorm te verslaan? Vertel mij het maar..."

"Ik zou dat plan ook wel willen weten", lachte Vingegaard, die de moed nog niet wilde opgeven. "De Tour is zeker nog niet voorbij. We hebben de laatste twee jaar vaker gezien dat hij soms een slechte dag kan hebben."

6:22 Samenvatting etappe 15: Machtige Pogacar deelt nieuwe tik uit aan Vingegaard