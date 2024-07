Protesten tegen Franse waterbassins ontsierd door plunderingen

In de Franse havenstad La Rochelle is een protest tegen de aanleg van waterbassins ontsierd door plunderingen en confrontaties met de politie. Vijf demonstranten en een politieman raakten gewond.

Ongeveer 4000 mensen demonstreerden in de stad tegen de aanleg van waterbassins waar alleen grote agrarische bedrijven gebruik van kunnen maken. De demonstranten vinden dat het schaarse water in de regio op die manier slecht wordt verdeeld.

De betogers hadden zich verzameld bij een bedrijf dat onderdeel is van Soufflet Negoce, een grote graanhandelaar. Die is weer eigendom van de coöperatie InVivo, een agrarische gigant met een omzet wereldwijd van 12 miljard dollar.

Traangas

De protesten begonnen vreedzaam, maar toen de politie de betoging wilde beëindigen ontstond onrust. De politie zette waterkanonnen in en vuurde traangas af.

In La Rochelle sloegen vervolgens plunderaars toe. Winkeliers werden bedreigd en beroofd. Bushokjes en auto's werden vernield. De politie hield zeven mensen aan.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken ging het om een groep extreemlinkse radicalen. "Het is moeilijk om een link te zien met het beschermen van het milieu", zei Gérald Darmanin op X .

Het is niet de eerste keer dat er in de regio tegen de aanleg van waterbassins wordt gedemonstreerd. Vorig jaar liep een betoging in Sainte-Soline uit op gewelddadigheden.