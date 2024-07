Softbalsters laten bronzen WK-medaille in verlenging door vingers glippen

De Nederlandse softbalsters hebben net naast een bronzen medaille gegrepen op het WK in het Italiaanse Castions di Strada. In de strijd om de derde plek won Canada na verlenging met 11-7.

Fantastische derde inning

De softbalsters hadden al hun drie wedstrijden in de finalepoule verloren, maar tegen Canada kwam Nederland op een ruime voorsprong. In de derde inning zette Britt Vonk het eerste punt op het scorebord. Brenda Beers maakte er 2-0 van.

Nog in dezelfde inning werd het maar liefst 5-0. Laura Wissink sloeg, met 2 speelsters op de honken, de bal de tribunes in.

Canada wisselde pitcher Sara Groenewegen voor Morgan Rackel, die in het vervolg niet in de problemen kwam.

Canada komt terug

In de vierde inning deed Canada iets terug via Janet Leung, maar in de zesde inning brachten de Canadese vrouwen de spanning echt helemaal terug. Natalie Wideman sloeg met drie spelers op de honken een homerun en plots was de stand weer gelijk: 5-5.