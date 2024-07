Pogacar breekt belofte en wint ook laatste bergetappe, zijn vijfde deze Tour

Valse belofte

De etappe van Nice naar de top van de Col de la Couillole (een klim van de eerste categorie) was met 132 kilometer niet zo lang, maar wel loodzwaar. Voordat de renners zondag aan de afsluitende tijdrit in Nice mogen beginnen, moesten ze nog vier cols over.

Pogacar, die vrijdag zijn vierde etappezege vierde, had beloofd dat de aanvallers in de laatste bergetappe nog een kans zouden krijgen.

De belofte van Pogacar had bij Wout Poels en Wilco Kelderman voor gespitste oren gezorgd. Beide Nederlanders kondigden voor de start aan heel graag in die kopgroep te willen zitten.

Kelderman zeventiende

Het had de dag van Kelderman kunnen worden, maar ook in de twintigste Touretappe wist hij niet af te rekenen met die statistiek die hem al jaren achtervolgt. De 33-jarige wielrenner uit Barneveld heeft al 153 top tien-noteringen achter zijn naam, maar hij won nog nooit een rit op het hoogste niveau, de WorldTour.

Kelderman kreeg in eerste instantie de Fransman Bruno Amirail en de Spanjaard Enric Mas mee. Later sloten ook Carapaz, Romain Bardet, Marc Soler, Jasper Stuyven, Kevin Geniets, Tobias Johannessen en ploeggenoot Jan Tratnik aan.

In het peloton zette Remco Evenepoel op zo'n vijftig kilometer van de streep zijn ploeg op kop. De Belgische kopman van Soudal Quick-Step leek zelf nog wat van plan te zijn. Een podiumplaats kon hem al bijna niet meer ontgaan, maar de Belg leek nog even aan meer te denken.

Carapaz brengt bergtrui naar Nice

Ondertussen was één renner in de kopgroep op dat moment nog met hele andere zaken bezig dan de rit winnen. De Ecuadoriaan Carapaz wilde heel graag de bolletjestrui veiligstellen. Dat lukte hem door als eerste over de Col de Turini te komen en later ook als eerste boven te komen op de Col de la Colmiane.