ANP Een serval

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 11:11 Serval ontsnapt in Helmond, inwoners gevraagd huisdieren binnen te houden

Midden in een woonwijk in Helmond is gisteravond een serval ontsnapt. De politie heeft afgelopen nacht een Burgernetmelding verstuurd naar alle telefoons in Helmond. Daarin wordt opgeroepen om honden en katten binnen of aangelijnd te houden omdat de serval gevaarlijk kan zijn, meldt Omroep Brabant.

De tijgerkat is meestal schuw, maar kan ook gevaarlijk zijn. Bij mensen kan hij uithalen, met katten en honden kan hij in gevecht raken. De politie adviseert de bewoners van de Helmondse woonwijk Houtsdonk om zelf geen actie te ondernemen en 112 te bellen.

De politie heeft zelf ook gezocht naar het dier, maar nog niets gevonden.

Niet eerste keer

Het is niet voor het eerst dat een serval ontsnapt in Houtsdonk. Ook vorig najaar sloeg de politie alarm. Of de ontsnapte serval hetzelfde dier is als toen, kan de politie nog niet zeggen. Het duurde toen een aantal dagen voordat de tijgerkat werd gevangen.

In een woonwijk in Spijkenisse ontsnapte eind juni ook een serval. Bewoners en politie organiseerden meermalen zoekacties. Er werden vangkooien neergezet met vlees en de politie probeerde het dier te lokken met vangstokken, maar voor zover bekend is die serval niet gevangen.

Op een wildcamera in het Goois Natuurreservaat, niet ver van Huizen, dook vorig najaar ook plotseling een ontsnapte serval op. Uiteindelijk duurde het 2,5 maand voordat dat dier kon worden gevangen, nadat een voorbijganger de serval in een boom had zien zitten. Die serval werd terugbezorgd bij de eigenaresse.

Verboden huisdieren

Een serval is een middelgrote katachtige met opvallend lange poten, een kort staartje en een lange nek. Het zijn vooral zijn grote oren en gestippelde vacht die veel mensen verleiden om het van oorsprong Afrikaanse dier als huisdier te nemen, stelt de Stichting AAP.

Sinds kort staat de serval op de lijst van verboden huisdieren in Nederland. Er geldt een overgangstermijn: wie voor 1 januari 2024 zo'n dier al in huis had, mag het gewoon houden totdat het doodgaat.