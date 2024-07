Wekdienst 20/7: Pride Walk in Amsterdam • Laatste Alpenrit in Tour

NOS/ANP Deelnemers van de Pride Walk in 2023

Goedemorgen! Vandaag wordt in Amsterdam de Pride Walk gehouden en renners in de Tour de France gaan hun laatste bergrit tegemoet.

Eerst het weer: Het wordt warm: op de stranden 27 of 28 graden en landinwaarts 30 tot 32 graden. De zon schijnt, maar er zijn ook enkele wolkenvelden. Later in de middag en avond kan in het zuiden een stevige onweersbui ontstaan.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

In Amsterdam vindt de Pride Walk plaats. Daar wordt elk jaar aandacht gevraagd voor de gelijke rechten van lhbti'ers. Deelnemers beginnen om 12.00 uur aan een route vanaf de Dam.

Wielrenners in de Tour de France beginnen vandaag aan de laatste Alpenrit. Het peloton start de voorlaatste Touretappe in Nice en finisht boven op de Col de la Couillole. Geletruidrager Tadej Pogacar kan met een voorsprong van ruim vijf minuten in het algemeen klassement de eindzege zo goed als niet meer ontgaan.

In de Formule 1 rijdt Max Verstappen de kwalificatie voor de grand prix van Hongarije. Zijn auto is sinds de laatste GP in Engeland flink geüpdatet. De afgelopen twee races in de koningsklasse werden gewonnen door Mercedes.

Dit is er vannacht gebeurd:

De Amerikaanse president Biden is van plan om volgende week weer campagne te gaan voeren, wanneer hij hersteld is van zijn coronabesmetting. Daarmee lijkt hij de berichten te ontkrachten dat hij zich dit weekend zou terugtrekken uit de race om het presidentschap.

Nieuwssite Axios meldde woensdagavond dat partijgenoten verwachten dat Biden dit weekend de handdoek in de ring zal gooien. Maar Biden zelf denkt nog altijd dat hij Trump kan verslaan. "Samen, als partij en als land, kunnen we hem verslaan. Er staat veel op het spel en de keuze is duidelijk. Samen zullen we zegevieren", liet Biden weten.

Toch blijven de geruchten over het neerleggen van zijn kandidatuur hardnekkig. Volgens The New York Times zeggen vertrouwelingen van de president dat hij steeds meer begint te accepteren dat hij misschien toch niet in de race kan blijven. Er zou gepraat worden over mogelijke aankondigingsdata en manieren waarop hij dat bericht wereldkundig zou moeten maken.

Ander nieuws uit de nacht:

Voodoo-ritueel leidt tot brand op migrantenboot Haïti, zeker 40 doden: de brand is mogelijk ontstaan toen twee vaten met benzine ontploften bij de uitvoering van een voodoo-ritueel met kaarsen.

Marsrover ontdekt gele zwavelkristallen: Het was de eerste keer dat Curiosity pure zwavel heeft gevonden op Mars.

Weersverwachting met AI razendsnel én accuraat: Sinds kort heeft kunstmatige intelligentie (AI) ook zijn intrede gedaan in de wereld van de weersverwachting. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

En dan nog even dit:

Fotograaf Doug Mills legde het moment vast dat een kogel het oor van presidentskandidaat Donald Trump raakte. Het was mogelijk om die foto te maken, omdat de kogel was afgeremd door het oor van Trump, vertelt Mills aan VS-correspondent Rudy Bouma. Ook legt hij uit hoe hij stap voor stap handelde tijdens de mislukte moordaanslag:

Deze fotograaf legde vliegende kogel vast die Trump raakte

