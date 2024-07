NOS Wielrennen • vandaag, 20:37 Lemmen verbaast Visma in derde Tour-week: 'Een genot om mee te werken' Bart van Dooijeweert volgt Tour de France

3:57 IJzersterke Lemmen genoot tot laatste klim: 'Kon lekker spel spelen met Wout'

"Je hebt de race van je leven gereden, man! Je mag trots zijn op jezelf", zegt Merijn Zeeman, terwijl hij Bart Lemmen troostend op de schouder slaat. De Nederlandse renner kon de opbeurende woorden van de directeur van de ploeg goed gebruiken, want kort na de finish van de achttiende etappe van de Tour de France had de oud-militair er behoorlijk de pest in.

Lemmen toonde zich een van de sterkste renners in de omvangrijke kopgroep, die uit meer dan dertig renners bestond. Zes, zeven of misschien wel acht keer reed hij een gat dicht voor ploeggenoot Wout van Aert. Maar meer dan een zesde plek in de door de Belg Victor Campenaerts gewonnen etappe leverde het niet op.

Bij Visma zijn ze zo tevreden over Lemmen, dat zijn contract eerder deze Tour al werd verlengd tot eind 2027. De leergierige nieuwkomer werkt zich dagelijks een slag in de rondte voor de kopmannen, alleen zeurt hij soms nog iets teveel, liet Zeeman lachend weten.

Lemmen was na de achttiende etappe vooral pissig omdat een groepje met Campenaerts kon profiteren van de slipstream van een motor. "Die motor zit er twintig meter voor. Daardoor rijden ze niet met 80 maar met 85 kilometer per uur naar beneden en rijden ze zo weg. Dat is gewoon irritant", mopperde hij.

Zeeman vond dat Lemmen niet te veel moest klagen over de motor. "Aan die motors went hij vanzelf wel, hoor", zei de sportief directeur van Visma - Lease a Bike. "Voor hem is dit nieuw allemaal. Maar dit is de Tour, hè."

Van luchtmacht naar de Tour

De 28-jarige Lemmen is bezig aan zijn eerste Ronde van Frankrijk. Twee jaar geleden werkte hij nog bij de luchtmacht. Dit is pas zijn eerste jaar in de WorldTour, het hoogste niveau in het wielrennen. Hij viel op met enkele goede uitslagen en toen Sepp Kuss vlak voor de start van de Tour de France wegviel, werd Lemmen aangewezen als zijn vervanger.

Getty Images Bart Lemmen met enkele ploeggenoten van Visma

"We zijn heel trots op hem en dat mag hij ook op zichzelf zijn", zei Zeeman. "Voor hem is dit echt een jongensboek."

"Het is een genot om met Bart te werken. Hij slurpt alle informatie op, hij communiceert heel goed in de koers, heeft humor en is gewoon een onwijs leuke jongen."

De Tour is de eerste grote ronde voor de laatbloeier, die tot dusver nooit meer dan acht dagen achtereen gekoerst had. Dat hij ook tegen het einde van de derde Tour-week zo goed is, verbaast ze ook bij Visma.

Zelf is Lemmen daar niet zo verrast door. "Wat ze bij deze ploeg heel goed doen, zijn de basics. De voeding zit heel goed in elkaar, we hebben altijd goede matrassen om op te slapen. Als je die dingen heel goed doet, kun je heel lang heel hard blijven fietsen."

Met liefde

Zo goed, dat hij het volgens Zeeman in zich had om de rit te kunnen winnen. "Als die Johannessen niet valt, dan komt het groepje van Bart terug bij de kopgroep. Dat was een beslissend moment, anders kan hij gewoon meedoen om de winst."

Ondanks de gemiste kans op de dagzege kijkt Lemmen zeer tevreden terug op zijn Tour-debuut. "Ik kan mijn werk goed uitvoeren. Ik ben hier voor onze kopmannen."

Getty Images Lemmen rijdt naar het wiel van de Spanjaard Lazkano, zoals hij zoveel ontsnappingspogingen verijdelde

"De ene dag moet ik tien keer bidons en ijs halen. Of Jonas Vingegaard weer naar voren duwen als hij is gaan piesen. De andere keer moet ik meedraaien in de wind als het sprinten wordt. Ik doe het allemaal met liefde."

"Het koersen hier verschilt niet veel van een amateurwedstrijd. Alleen rijd je in de Tour in prachtige landschappen en wordt er schofterig hard gereden."

Alle positieve verhalen ten spijt, verloopt de Tour toch niet helemaal vlekkeloos voor Lemmen. "Aan het einde van de eerste week kreeg ik last van mijn zitvlak. In de avond dacht ik: het is wel een beetje gezwollen. De dag erna was het niet meer een béétje gezwollen..."

"Daar ben ik wel een week zoet mee geweest. Pas in de tweede Pyreneeënrit ging het wel weer. Maar goed, ik heb van Merijn geleerd dat ik me niet te veel mag aanstellen."