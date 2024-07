Pro Shots Branco van den Boomen viert de openingstreffer in Tiel

NOS Voetbal • vandaag, 20:28 Zomeravondvoetbal in Tiel: Ajax wint oefenduel van Al-Wasl, de kampioen van VAE

Ajax heeft donderdagavond in een oefenduel met 2-1 gewonnen van Al-Wasl, de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten. Branco van den Boomen en Julian Rijkhoff waren de doelpuntenmakers.

Veelvuldig schalde op het sportpark van TEC Tiel de stem van Francesco Farioli in het Italiaans of Frans over het veld. Vooral als er volgens de nieuwe coach van Ajax hoog druk moest worden gezet. "Vai, vai, vai!" Of: "Allez, allez, allez!" Ofwel: Gaan, gaan, gaan!

Dat druk zetten, lukte alleraardigst. Ajax had veruit het meeste balbezit en veroverde de bal ook vaak snel terug. Aanvankelijk voetbalden de Ajacieden wel moeilijk door het compact verdedigende Al-Wasl heen. Toch kwam de ploeg van Farioli in de eerste helft op een soevereine voorsprong tegen de club uit Dubai dankzij twee mooi uitgespeelde goals.

Van den Boomen scoorde met de binnenkant voet op aangeven van Christian Rasmussen en spits Julian Rijkhoff liep de bal binnen bij de tweede paal na een lage voorzet van rechtsback Anton Gaaei.

Pro Shots Francesco Farioli schreeuwend langs de lijn

De formatie van Farioli kende naast aanvoerder Steven Berghuis en keeper Diant Ramaj veel spelers die vorig seizoen met name voor Jong Ajax in actie kwamen, zoals Mika Godts en Rasmussen op de flanken en Rijkhoff in de punt.

Centraal achterin kreeg Aaron Bouwman een basisplaats. De 16-jarige verdediger viel tot nog toe eenmaal in bij Jong Ajax in de eerste divisie. Links naast hem stond Youri Baas, die afgelopen jaar was verhuurd aan NEC.

Haris Seferovic

De enige bekende naam bij Al-Wasl was de spits Haris Seferovic, 93-voudig international van Zwitserland en oud-speler van onder meer Eintracht Frankfurt en Benfica.

In de tweede helft zakte het tempo weg, ondanks kansen van Van den Boomen, de ingevallen Kristian Hlynsson en Rijkhoff. Het duel kreeg meer weg van loom zomeravondvoetbal.

Vlak voor tijd maakte Braziliaan Caio Canedo nog wel een aansluitingstreffer: 2-1.

Pro Shots Aaron Bouwman, 16 jaar, speelde centraal in de verdediging bij Ajax.

Terwijl Ajax en Al-Wasl aftrapten, maakte Olympique Lyonnais tegelijkertijd de komst van Ajax-flop en EK-ster Georges Mikautadze bekend. De Georgiër komt voor zo'n 20 miljoen euro over van FC Metz, dat de aanvaller deze zomer nog van Ajax terugkocht voor 13 miljoen. Een jaar eerder kwam hij voor 16 miljoen naar Amsterdam.

Zelf haalde Ajax deze zomer vooralsnog maar één speler: de transfervrij van Villarreal overgekomen Bertrand Traoré. Technisch directeur Alex Kroes moet eerst spelers verkopen wil hij met de portemonnee de transfermarkt op kunnen voor de club.

Vrijdag Olympiakos

Farioli is deze week met een 31-koppige selectie in Wageningen neergestreken voor een laatste zomers trainingskamp. Vrijdag (15.00 uur) oefenen ze nog eenmaal tegen het Griekse Olympiakos dat eind mei nog de Conference League won van Fiorentina.

Volgende week donderdag maakt Ajax zich klaar voor de eerste echte test van het seizoen. Dan spelen de Amsterdammers in de tweede voorronde van de Europa League thuis tegen Vojvodina. Op donderdag 1 augustus is de return in Servië.