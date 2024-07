Reuters Tranen bij ritwinnaar Victor Campenaerts

NOS Wielrennen • vandaag, 20:28 Na lang dromen, vloeien de tranen bij ritwinnaar Campenaerts: 'Absoluut hoogtepunt'

"Als een echte prof moet je de Tour rijden, en uitrijden", haalt Victor Campenaerts een oude wielerwet aan. En dan, snikkend: "Een etappe winnen is iedereens droom..."

Voor de 32-jarige Belg is donderdagmiddag zijn grote droom in vervulling gegaan na de sprint waarin hij zijn medevluchters de baas was in de achttiende etappe van de Tour de France.

Hij kan de tranen niet bedwingen. "Ik ben geen neoprof meer, ik droom hier al zo lang van", verklaart hij zijn emoties, voor een deel althans. De tranen kwamen meteen na de finish, toen zijn vriendin en hun vorige maand tijdens een hoogtestage geboren kind via videoverbinding voor zijn ogen verschenen.

Tijdens de interviews bleven de tranen vloeien, voor zijn ploeggenoten, de staf van Lotto Dstny, de moeilijke periode waarin hij zich genegeerd voelde door zijn ploeg. Maar bovenal, de kroon op zijn carrière als profwielrenner. Winnen in de Tour noemt hij "het absolute hoogtepunt".

Tijdritspecialist

Campenaerts is een opvallend figuur in het profpeloton. Hij groeide niet op twee wielen op, maar in het zwembad. Toen hij als zwemmer niet doorbrak, probeerde hij het als triatleet. Uiteindelijk koos hij voor de fiets.

Hij specialiseerde zich in het tijdrijden, won in die discipline onder meer twee Europese titels en brak na maandenlange voorbereiding in 2019 het werelduurrecord op een wielerbaan in Mexico. Voor die recordpoging moest in 2019 zelfs zijn markante snor, die hem de bijnaam 'Vocsnor' opleverde, wijken. Alles voor de aerodynamica.

Met snor sloeg hij de afgelopen jaren in dienst van de Belgische Lotto-ploeg een nieuwe weg in. Niet puur meer gefocust op de ritten tegen de klok, Campenaerts wilde ook ritten in lijn naar zijn hand zetten. Op geheel eigen wijze: tot in de puntjes uitgedacht en vaak na lange hoogtestages ter voorbereiding.

In december al voorspeld

In december, toen Lotto-Dstny de ploeg en plannen voor 2024 presenteerde, dacht Campenaerts al aan deze achttiende juli. Gevraagd naar zijn doelen voor het nieuwe jaar zei hij tegen het Belgische Sporza: "Etappe achttien van de Tour de France."

Na die profetische woorden kon hij zijn stempel in het wielervoorjaar niet drukken, Campenaerts ging door een lastige periode. "Ik had een mondeling akkoord met de ploeg over een contractverlenging, maar werd uiteindelijk genegeerd. Dat was heel moeilijk."

"Ik heb ook negen weken lang met mijn hoogzwangere vriendin op hoogtestage gezeten. Gelukkig was zij er, want ik had moeite om mijn trainingen te doen. Zij is de hero van mijn voorbereiding. Onze zoon is geboren aan de voet van de Sierra Nevada, in Granada."

"Ik heb de knop omgedraaid, werd vader en sindsdien was er alleen nog een heldere hemel."

In de eerste weken van de Tour hielp hij in het voorbereiden van de sprints van ploeggenoot Arnaud de Lie en werd hij vijfde in de tijdrit. Maar vandaag, de etappe van Gap naar Barcelonnette, was de dag van Campenaerts.

En zo liep het. Hij speelde het "vuil", bekende Campenaerts. "Door te doen alsof ik het moeilijk had", liet hij zijn medevluchters werken om met de finish in zicht toe te slaan met een machtige sprint.

"Dit is onbeschrijflijk. Er komen nog drie zware etappes, maar ik kijk er zo hard naar uit om naar mijn vriendin en zoon te gaan."