Toezichthouder: samenleving moet zich voorbereiden op incidenten met AI

De toezichthouder ziet dat AI steeds meer gebruikt wordt in de samenleving en dat daarmee de kans op incidenten groter wordt. De AP zegt dat wanneer organisaties twijfelen of ze de risico's wel onder controle hebben, ze terughoudend moeten zijn met het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Oplichting

Als voorbeeld van zo'n incident noemt de toezichthouder een recente oplichting in Azië. Daar kreeg een medewerker van de financiële afdeling een mail om 23 miljoen euro over te maken. De werknemer vertrouwde het aanvankelijk niet, maar na een online vergadering binnen het bedrijf maakte hij het geld toch over.