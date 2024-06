Screenshot YouTube/Apple Apple kondigt een nieuwe versie van Siri aan

Apple meldt zich in AI-race met grote update voor spraakassistent Siri

Nando Kasteleijn redacteur Tech



Apple is begonnen met een inhaalslag op het gebied van AI. De Amerikaanse techgigant heeft grote aanpassingen aangekondigd voor de eigen virtuele spraakassistent, Siri. Het gaat om de grootste update sinds de functie in 2011 voor het eerst werd uitgebracht.

Daarmee mengt het bedrijf zich in een strijd die ruim anderhalf jaar geleden is ontketend door ChatGPT van OpenAI en waarin inmiddels ook Google en Microsoft zich hebben gemengd. Daar komt dus een grote speler bij. Al weigert Apple het "AI" te noemen, het bedrijf spreekt van "Apple Intelligence".

Want, zo zei topman Tim Cook tijdens de presentatie, "dit gaat verder dan AI, het is persoonlijke intelligentie en de volgende grote stap voor Apple". Uiteraard is dat reclamepraat, maar het feit dat het bedrijf zoveel moeite doet om níet AI te hoeven zeggen, wekt ook sterk de indruk dat het bedrijf hiermee hoopt zich te onderscheiden van de rest.

De aankondiging van Apple komt in een tijd waarin de concurrentie de afgelopen maanden ook van alles heeft aangekondigd. De nieuwste telefoons van Google (Pixel) en Samsung (Galaxy) zijn bijvoorbeeld doorspekt met AI-functies. Hetzelfde geldt voor computers waar een besturingssysteem van Microsoft op draait. Ook dat bedrijf kondigde onlangs nieuwe AI-functies aan. Apple is eigenlijk de enige partij die nog miste op het 'AI-feestje'.

Grote update voor Siri

Dat verandert nu, met de grote update voor Siri. Hoewel Siri in 2011 de eerste op de markt was, loopt de virtuele hulp al een tijdje flink achterop de rest.

De belofte is dat het straks mogelijk wordt om op een veel menselijkere manier te communiceren met Siri (wat Google en OpenAI al bieden) en dat de AI-assistent informatie uit allerlei verschillende apps aan elkaar kan knopen.

In de presentatie werd het voorbeeld gegeven van iemand die vroeg hoe laat ze haar moeder van het vliegveld moest ophalen, waar ze zouden gaan lunchen en hoe ver de twee plekken van elkaar waren verwijderd. De informatie kwam uit een e-mail, tekstbericht en de kaarten-app.

Daarnaast biedt Siri straks samenvattingen aan in e-mail, kan het systeem hulp bieden bij het herschrijven van stukken tekst en kunnen er AI-afbeeldingen gegenereerd worden, zoals een verjaardagskaart met daarin het gezicht van een vriend of vriendin. In Safari, de browser van Apple, zijn straks minisamenvattingen van een webpagina beschikbaar. Daarin wordt dan de belangrijkste informatie getoond.

Bij dit alles benadrukt Apple dat het privacy hoog in het vaandel heeft staan. Dat is al jaren een belangrijk verkoopargument voor de techgigant. Zo stelt het bedrijf dat in eerste instantie vragen op apparaten zelf worden afgehandeld. Als dat niet lukt, wordt pas overgeschakeld naar servers in een datacenter.

Samenwerking met ChatGPT

Zonder het hardop te zeggen, moest Apple ook erkennen dat er grenzen zijn aan wat de eigen technologie kan doen. Het kondigde een samenwerking aan met OpenAI's ChatGPT, dat wordt ingebouwd in Siri. Pikant is dat daar de privacyvoorwaarden anders in elkaar steken. In een poging dat op te lossen, moeten gebruikers toestemming geven voordat data naar OpenAI wordt gestuurd.

Opvallend was dat OpenAI-baas Sam Altman te gast was bij de presentatie - hij zat in het publiek - maar hij kwam niet voor in de presentatie:

EPA OpenAI-baas Sam Altman was te gast tijdens Apples presentatie

In vergelijking met de aankondigingen van andere partijen oogt Apples Siri-update wellicht wat laat. Tegelijk staat het bedrijf er juist bekend om niet aan het begin, maar juist wat later in te stappen bij nieuwe ontwikkelingen.

Vaak pakt dat alsnog goed uit. Dat komt ook omdat het bedrijf een trouwe gebruikersschare heeft van honderden miljoenen mensen. Als Apple iets omarmt, verandert het per definitie de verhoudingen in de markt.

Foutjes maken

Het is ook niet ondenkbaar dat Apple juist even wilde wachten, omdat het zag dat Google meerdere keren blunderde met nieuwe AI-functies. Wat dat betreft is het de vraag hoe Apple het er op dat vlak vanaf gaat brengen. Zogenoemde generatieve AI, die straks ook naar Apples systemen komen, staan er ook om bekend foutjes te kunnen maken.

Het zal wel nog even duren voordat al deze AI-functies ook door álle Apple-gebruiker getest kunnen worden. De toepassingen werken straks alleen op de iPhone 15 Pro en computers van Apple die diens eigen computerchip hebben. Hoe snel alle functionaliteiten ook voor Nederlandse consumenten te gebruiken zijn, is daarnaast afwachten; in eerste instantie werkt het alleen in het Engels.