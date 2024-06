RTV Drenthe komt deze zomer met AI-nieuwslezer op de radio

RTV Drenthe RTV Drenthe komt deze zomer met een AI-stem in de weekenden

De Drentse regionale omroep komt deze zomer met een kunstmatige stem die nieuwsbulletins gaat voorlezen. De omroep wil met de tijd meegaan, zo legde de AI-stem vandaag uit op Radio Drenthe.

Vanaf 6 juli komt er bij de nieuwsblokken op de radio geen echte persoon meer aan het woord op de zaterdagen en zondagen. Het betreft een proefperiode: na de zomer wordt besloten of de omroep verder gaat met de computer gegenereerde stem.

De kunstmatige stem is ook vooral voor die maanden bedoeld, omdat er dan vaak gaten in het rooster vallen vanwege vakanties. "Een handig moment voor een experiment", zegt eindredacteur Martin van der Veen.

'Alleen ter ondersteuning'

De AI heeft volgens de eindredacteur "geen enkele invloed" op de inhoud van het nieuwsbulletin en het journalistieke werk. De nieuwsberichten worden en blijven door de redactie geschreven, benadrukt Van der Veen. "De technologie wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van de journalisten."

De stem heeft nog geen naam, daarom is Radio Drenthe vandaag een campagne gestart om een naam voor de digitale nieuwslezer te verzinnen. In een aankondiging op de radio gaf de stem alvast een suggestie: "Bart, of Bartje. Maar dat ligt misschien te veel voor de hand."

AI-presentator

Een andere regionale omroep, Omroep Brabant, kondigde vorige maand ook al de start van een AI-experiment aan. Daar is een presentatrice gekloond tot AI-figuur. "We kunnen met deze AI-presentator in heel korte tijd eenvoudige filmpjes produceren. Die kunnen een mooie aanvulling zijn op onze berichten", zei hoofdredacteur Renzo Veenstra daar toen over.

De omroep zei ook jonge mensen en laaggeletterden tegemoet te willen komen die liever video's zien dan verhalen lezen.

Veenstra zei niet bang te zijn dat de proef schadelijk is voor de betrouwbaarheid van de omroep. "We melden duidelijk in de video dat de presentator via AI is gemaakt, maar de inhoud van de video en de beelden zijn echt."