Europese zorgen over gebruik persoonsgegevens voor AI-training bij Meta

Een organisatie die opkomt voor de privacy van Europese burgers slaat alarm vanwege een plan van de Amerikaanse techgigant Meta. De organisatie None of Your Bussiness (NOYB) maakt zich grote zorgen over het voornemen van Meta om AI-modellen te trainen met de persoonlijke gegevens van gebruikers. Omdat Meta er op 26 juni mee wil beginnen, is er volgens NOYB haast bij.