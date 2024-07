ANP Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 15:30 Kazachse qualifier zet Griekspoor te kijk in Zweden, lelijke schuiver deert Nadal niet

Tallon Griekspoor is op het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad gestrand in de achtste finales. De Nederlandse nummer 27 van de wereld gaf het na het winnen van de eerste set volledig weg tegen de mondiale nummer 223 Timofej Skatov: 6-1, 3-6, 4-6.

Op het toernooi in Bastad, een van de oudste tennistoernooien ter wereld, werden al enkele favorieten in de vorige ronde uitgeschakeld. Zo gingen Andrej Roebljov (ATP-8) en Casper Ruud (ATP-9), de finalisten van vorig jaar, naar huis. Daardoor was Griekspoor de hoogstgeplaatste overgebleven deelnemer.

Rafael Nadal zit ook nog in het toernooi en speelt later op de dag.

Instorting na eerste set

Vanaf het eerste punt leek Griekspoor duidelijk te willen maken waarom hij de favoriet was. In de eerste set was hij vrijwel foutloos en sloeg hij zich met harde en zuivere slagen naar een 6-1 score. Die eerste set duurde slechts 26 minuten.

De 23-jarige Skatov leek de zenuwen daarna kwijt te zijn en begon de slagen van Griekspoor steeds indrukwekkender te retourneren. In de tweede en derde set trok de Kazach het spel volledig naar zich toe. Bij zijn vijfde matchpoint was het raak: met zijn enige ace van de partij bezegelde hij het lot van Griekspoor.

Nadal valt, maar wint wel

Rafael Nadal wist wel te winnen op het Zweedse gravel. De Spanjaard, wegens blessureleed inmiddels ver afgegleden op de wereldranglijst, was in twee sets te sterk voor de Brit Cameron Norrie, 6-4, 6-4.

EPA Rafael Nadal

De overwinning van de 38-jarige Nadal kwam moeizaam tot stand. In de eerste set bleek een break voldoende voor Nadal om op voorsprong te komen, al moest hij even zweten toen hij op 5-4 de eerste set uit moest serveren. Nadal werkte twee breakpoints weg en pakte de set.

Lelijke schuiver

Aan het begin van de tweede set ging het even mis bij Nadal, die een lelijke schuiver maakte. De Spanjaard stond op met een van pijn vertrokken gezicht en werd even nagekeken door een dokter.

Norrie profiteerde en kwam daarna snel op een 4-1 voorsprong. Nadal vocht zich echter terug en pakte vijf games op rij en trok zo de wedstrijd naar zich toe.

In de kwartfinales neemt de 22-voudig grandslamwinnaar het op tegen de als vierde geplaatste Argentijn Mariano Navone.