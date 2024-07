Von der Leyen ook komende vijf jaar voorzitter Europese Commissie

Reacties van de Nederlandse partijen in het Europees Parlement:

Fractievoorzitter van de VVD Malik Azmani: "In een onrustige wereld hebben we een sterk Europa nodig om ons veilig te houden. Von der Leyen heeft tijdens verschillende crises stevig leiderschap getoond. Ik geloof dat haar herverkiezing zal zorgen voor de nodige stabiliteit. Ze geeft gehoor aan thema's die belangrijk zijn voor de VVD, zoals een sterke defensie, grip op migratie en versterking van onze economie. Nu is het tijd om te leveren!"

D66, ook lid van Renew, stemde ook voor Von der Leyen. "Mensen hebben een Europees Parlement gekozen om de macht in Europa te controleren. Dat begint met deze stem vandaag. Europa krijgt met von der Leyen een ervaren voorzitter in een woelige wereld. Wij gaan haar daarbij houden aan de afspraken die we gemaakt hebben over natuurherstel en de rechtsstaat", zei D66-leider Gerben-Jan Gerbrandy.

Volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout kon Von der Leyen rekenen op brede steun van de christendemocraten, liberalen, sociaaldemocraten en Groenen. "Een verenigd Europa met een stabiele pro-Europese coalitie is nu belangrijker dan ooit. Von der Leyen committeert zich vandaag aan een groen, sociaal en democratisch Europa, dat blijft leveren op de Green Deal. Met de nodige nieuwe Europese investeringen en groene Europese industriepolitiek steunen we bedrijven in de klimaattransitie en zorgen we voor goed werk."

De Partij voor de Dieren stemde tegen Von der Leyen: "Von der Leyen geeft geen enkele garantie of en wanneer ze de beloofde plannen voor dieren, natuur en milieu doorzet. Een duidelijke 'nee' van de Partij voor de Dieren tegen haar herbenoeming als voorzitter van de Europese Commissie," staat in een verklaring van de partij.

Ook SGP-parlementariër Bert-Jan Ruissen stemde tegen: "Haar plannen staan haaks op de Europese Unie die wij voorstaan. Von der Leyen blijft in dezelfde groef hangen: meer en nog meer Europa. De SGP pleit voor een bescheiden EU die zich richt op de kerntaken en de diversiteit tussen de landen respecteert."

CDA-delegatieleider Tom Berendsen, van de christendemocraten, de partij van Von der Leyen: "Het zijn onzekere tijden in en rond Europa. Dat vraagt om stabiliteit en verantwoordelijkheid, geen experimenten. Ursula von der Leyen heeft bewezen deze lastige taak aan te kunnen. Wij zijn blij met haar herverkiezing. Laten we nu vooral snel aan de slag gaan."