AFP Dusan Tadic

NOS Voetbal • vandaag, 12:46 Tadic stopt als international na ruzie met bondscoach: 'Blijf bij mijn standpunt'

Dusan Tadic stopt bij de Servische nationale ploeg. Dat gebeurt nadat hij op het EK een aanvaring had gehad met bondscoach Dragan Stojkovic. Tadic uitte kritiek op de beslissingen van de trainer nadat Stojkovic hem gepasseerd had voor de wedstrijden tegen Engeland en Denemarken.

Na de wedstrijd tegen Engeland zei de 35-jarige aanvaller dat de bondscoach met hem erbij Engeland meer in de problemen had kunnen brengen. In Servische media zei hij vervolgens ook nog: "Ik ben de beste speler en zou moeten starten."

Na een gesprek nam de bondscoach Tadic wel weer in genade aan. Maar na afloop van het toernooi deelde Stojkovic volgens Servische media een steek onder water uit aan Tadic door de aanvoerders van Engeland en Spanje te prijzen met hoe zij omgingen met hun wisselbeurten op het EK.

"Ik blijf bij de standpunten die ik heb geuit. Ik benadruk wel dat ik niet van plan was om mijn teamgenoten of iemand anders die deel uitmaakte van het team te beledigen", schrijft Tadic in zijn afscheidsboodschap op Instagram.

De oud-Ajacied vraagt zich hardop af of hij in de toekomst nog van nut is bij het nationale team. "Laat de journalisten, het publiek, of wie zich ook maar geroepen voelt maar oordelen. Het nationale team is altijd een liefde voor mij geweest. We hebben samen veel meegemaakt. Vreugde, verdriet, glimlachen, bloed, geluk, pijn en lijden."

Terugkeer?

Tadic speelde twee keer een WK en één keer een EK met de nationale ploeg. Ook speelde hij mee op de Olympische Spelen. Meer eindtoernooien zitten er voorlopig niet in.

Toch sluit de Fenerbahçe-speler een terugkeer bij het nationale elftal niet uit. "Ik geloof dat ik er op een dag weer zal zijn. Na mijn spelerscarrière wil ik in het voetbal blijven, en er is niets beters dan je land te helpen als je kunt. Met mijn familie en vrienden, op de tribune of voor het scherm, zal ik altijd een trouwe fan van Servië blijven."