NASA zet streep door maanrover die al 400 miljoen kostte

De organisatie had omgerekend al ruim 400 miljoen euro uitgegeven aan de rover, die grotendeels klaar was.

Op zoek naar water

De zogenoemde Viper-rover moest op de zuidpool van de maan op zoek gaan naar water. In de eerste plannen zou de robot eind 2023 al naar de maan zijn gestuurd. Maar omdat er meer tests nodig waren met de lander die de rover zou afleveren, gebouwd door een commercieel ruimtevaartbedrijf, werd de lancering uitgesteld tot eind dit jaar.

Geïnteresseerde Amerikaanse bedrijven of "internationale partners" kunnen zich tot eind deze maand melden bij NASA om de rover over te nemen, schrijft de organisatie in een persbericht. Anders wordt de robot gedemonteerd en zullen onderdelen worden hergebruikt bij volgende maanmissies.